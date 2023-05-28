Подоляк про ядерні заяви Лукашенка: Росія навмисно підриває глобальну безпеку

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Twitter .

"Ядерні" заяви Лукашенка (номінального господаря Білорусі та VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що РФ навмисно "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування і "ховає" ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що така тактика Росії та Білорусі фундаментально підриває принципи глобальної безпеки.

"Рішення може бути лише одне. Необхідна жорстка позиція ядерних держав; відповідні резолюції ООН/МАГАТЕ; об'ємні санкції проти "Росатома"; системні фінансові санкції щодо Білорусі та залишково щодо Росії", - заявив радник глави ОП.

Заяви Лукашенка

Наприкінці березня російський диктатор Володимир Путі вперше заговорив про передачу Білорусі ядерної зброї. Тоді Путін наголосив, що про розміщення Ядерної зброї його нібито попросив сам Лукашенко.

Реакція світу на цю подію була вкрай негативна. Проти передачі ядерної зброї до Білорусі виступив навіть Китай.

Однак кілька днів тому міністри оборонних відомств РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Зокрема, Кремль передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

А вже сьогодні Лукашенко заявив, що всі хто не задоволений даним рішенням, можуть приєднатись до їхнього з Росією союзу, й також отримати доступ до ядерної зброї.

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