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Лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю в обмін на залежність від РФ

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Неділя 28 травня 2023 16:14
Лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю в обмін на залежність від РФ Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю. Однак натомість Астана має вступити до Союзної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вєдомості".

Білоруський диктатор заявив, що ніхто не виступає проти наявності у Казахстану та інших країн таких самих тісних відносин, як у Москви з Мінськом.

"Якщо хтось переживає - не думаю, що (президент Казахстану, - ред.) Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом - то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із РФ", - заявив він.

Водночас Лукашенко наголосив, що за дружби з РФ ядерна зброя буде у всіх.

"У союз Білорусі з Росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх", - заявив він.

Ядерна зброя на двох

Кілька днів тому міністри оборонних відомств РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі .

Зокрема, Кремль передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

Зі свого боку міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що частина білоруських літаків уже переобладнана для можливого застосування ядерної зброї, додавши, що військові також пройшли відповідну підготовку.

Реакція Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Євразійському економічному форумі, заявив, що Росія і Білорусь є однією державою, у яких "навіть ядерна зброя одна на двох".

Водночас він дорікнув Кремлю в ідеї Союзної держави, яка передбачає інтеграцію кількох країн в одну.

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