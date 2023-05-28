Подоляк о ядерных заявлениях Лукашенко: Россия намеренно подрывает глобальную безопасность
Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно "легкого" получения ядерного оружия, подрывают принципы глобальной безопасности.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.
"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Подоляк.
Он подчеркнул, что такая тактика России и Беларуси фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности.
"Решение может быть только одно. Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против "Росатома"; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России", - заявил советник главы ОП.
Заявления Лукашенко
В конце марта российский диктатор Владимир Пути впервые заговорил о передаче Беларуси ядерного оружия. Тогда Путин отметил, что о размещении ядерного оружия его якобы попросил сам Лукашенко.
Реакция мира на это событие была очень отрицательна. Против передачи ядерного оружия в Беларусь выступил даже Китай.
Однако несколько дней назад министры оборонных ведомств РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Кремль передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.
А уже сегодня Лукашенко заявил, что все, кто не доволен данным решением, могут присоединиться к их с Россией союзу, а также получить доступ к ядерному оружию.
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