Подоляк об "авариях" на аэродромах в Крыму и Беларуси: рассматривайте как предупреждение сверху

"Забудьте об Украине, снимите форму и уходите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности. Карма найдет повсюду", - написал он.

Напомним, сегодня ночью мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" получила информация о взрывах и вспышках на аэродроме "Зябровка". По информации Генштаба ВСУ, аэродром перешел под полный контроль России в июле этого года.

Позже в Минобороны Беларуси заявили, что на аэродроме после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание.

Кроме того, 9 августа в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки прогремели мощные взрывы на российской авиабазе. Впоследствии в сети появились фотографии уничтоженных самолетов РФ.

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