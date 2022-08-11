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Подоляк про "аварії" на аеродромах у Криму та Білорусі: розглядайте як попередження зверху

Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Епідемію "технічних аварій" на військових аеродромах в Криму і Білорусі російським військовим слід розглядати як попередження зверху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Забудьте про Україну, зніміть форму і йдіть. Ні в окупованому Криму, ні в окупованій Білорусі ви не зможете відчувати себе в безпеці. Карма знайде всюди", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі моніторингова група "Беларускі Гаюн" отримала інформація про вибухи і спалахи на аеродромі "Зябровка". За інформацією Генштабу ЗСУ, аеродром перейшов під повний контроль Росії в липні цього року.

Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що на аеродромі після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння.

Крім того, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки прогриміли потужні вибухи на російській авіабазі. Згодом у мережі з'явилися фотографії знищених літаків РФ.

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Ірина ПодолякКримБілорусь