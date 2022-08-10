Взрывы на авиабазе в Крыму: появились спутниковые снимки уничтоженных самолетов

В сети появились фотографии уничтоженных российских самолетов после взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя проекта журналистских расследований Bellingcat Элиота Хиггинса в Twitter .

Он утверждает, что на фото видны несколько “очень больших кратеров”, которые появились после взрывов. Также можно заметить уничтоженные российские самолеты и разрушенные здания.

"Похоже на прямое попадание в здание слева, что бы это ни было, оно кажется точным", - заявил Хиггинс.

Спутниковые снимки авиабазы в Крыму до и после взрывов (twitter.com/EliotHiggins)

При этом один из специалистов проекта OSINT также обнародовал снимки, на которых более отчетливо видны уничтоженные самолеты.

Уничтоженные самолеты на российской авиабазе в Крыму (twitter.com/OSINTua)