На военном аэродроме в Беларуси ночью загорелась техника: что известно

На белорусском военном аэродроме этой ночью произошло возгорание техники. Речь идет об аэродроме "Зябровка", который Россия неоднократно использовала для ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Беларуси.

"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению", - утверждают в силовом ведомстве РБ.

Стоит отметить, что, по информации белорусской мониторинговой группы, инцидент произошел в районе Зябровки около 00:30 11 августа.