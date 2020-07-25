Поднятие танкера в Одессе провалилось, снова не выдержал трос

В субботу, 25 июля, снова провалилась операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в прошлом году у побережья Одессы. У одного из буксиров не выдержал трос.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, около 15:30, почти сразу после начала попытки подъема танкера, у одного из буксиров порвался металлический трос. После этого, попытки сдвинуть судно с места прекратились, чтобы водолазы смогли осмотреть места крепления тросов.

Отмечается, что сегодня затонувший танкер пытались поднять буксиры "Австралия" и Balqis.

Отметим, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа в ноябре прошлого года. Во время сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло к берегам Одессы, где он наткнулся на волнорез и затонул. Время от времени с судна вытекают нефтепродукты, которые загрязняют морскую воду.

Операция по уборке затонувшего судна началась 18 июля; первая попытка поднять танкер провалилась из-за порванного каната, которым пытались сдвинуть судно.

Как отмечал министр инфраструктуры Владислав Криклий, у владельца танкера осталась последняя попытка, чтобы убрать затонувшее судно с одесского побережья; в противном случае ликвидацией судна займется государство.

Кроме того, затопление танкера в Одессе планируют признать техногенной катастрофой; соответствующее решение должна принять местная комиссия ТЭБ и ЧС в воскресенье.