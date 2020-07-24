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У владельца танкера Delfi осталась последняя попытка поднять судно

Украина, Одесса, Пятница 24 июля 2020 07:10
У владельца танкера Delfi осталась последняя попытка поднять судно
Фото: затонувший танкер (скрин с видео на FB, автор Вячеслав Грубый)
Автор: Артур Родивилов

Если владелец провалит операцию, поднятием займется АМПУ

Владелец затонувшего под Одессой судна Delfi попытается еще раз его поднять. Если эта попытка будет неудачной, то он откажется от прав собственности на танкер.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

Он напомнил, что 18 июля субподрядчик осуществлял попытку поднять судно, но из-за допущенных ошибок в расчетах разорвался трос. По его словам, в случае провала операции с поднятия корабля этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

Криклий также рассказал, что очередная утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi произошла из-за ослабления крепления бонового заграждения. По его словам, АМПУ установила второй круг заграждения и локализовала остатки нефтепродуктов.

Напомним, корабль затонул у берегов Одессы в ноябре прошлого года, владелец танкера не имел возможности поднять его, поэтому судно до сегодня остается лежать возле городского пляжа.

Время от времени с танкера проливается топливо, что грозит экологическим бедствием.

Ранее руководство Одесской области обратилось к правительству с просьбой предоставить полномочия Администрации морских портов принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

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