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Затопление танкера Delfi в Одессе признают техногенной катастрофой

Одесса, Пятница 24 июля 2020 15:02
Затопление танкера Delfi в Одессе признают техногенной катастрофой
Фото: затонувший танкер (скрин с видео на FB, автор Вячеслав Грубый)
Автор: Роман Калиниченко

Это позволит АМПУ действовать по упрощенной процедуре

В воскресенье, 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской области признает затопление танкера Delfi техногенной катастрофой. Такое решение даст Администрации морских портов возможность убрать корабль по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сегодня в 13:00 началась операция по выравниванию корабля, этим сейчас занимается его владелец. С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ.

Фото: затонувший танкер Delfi (dumskaya.net)

"Мы уже согласовали с главой ОГА Одесской области провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить произошедшее техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры", - пояснил Криклий.

Министр подчеркнул, что о поднятии танкера через стандартную процедуру проведения тендера в октябре "даже мысль не допускается".

"АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - добавил Криклий.

Напомним, судно затонуло у берегов Одессы в ноябре прошлого года. Владелец танкера не имел возможности поднять его, поэтому судно до сегодня остается лежать возле городского пляжа. Время от времени с танкера проливается топливо.

Сегодня стало известно об очередной утечке топлива с Delfi площадью почти 7,5 тысяч кв.м.

Ранее в Кабинете министров заявили, что у владельца затонувшего судна есть время до конца недели, чтобы убрать танкер.

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