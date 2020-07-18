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Две неудачные попытки: в Одессе не смогли поднять затонувший танкер

Одесса, Суббота 18 июля 2020 22:43
Две неудачные попытки: в Одессе не смогли поднять затонувший танкер
Фото: поднятие затопленного танкера Delfi (dumskaya.net)
Автор: Дмитрий Левицкий

Танкер снова попытаются поднять в воскресенье, 19 июля

Затонувший вблизи берегов Одессы танкер Delfi не смогли поднять в субботу, 18 июля. Две попытки поднять танкер провалились.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Как пояснили в ведомстве, две попытки поднять судно провалились из-за слабых тросов. Во время подъема один из тросов оборвался. Завтра танкер Delfi снова попытаются поднять со дна.

"Инспекторы контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды", - добавили в Госэкоинспекции.

Фото: поднятие затопленного танкера Delfi (dumskaya.net)

Напомним, сегодня утром в Одессе начали процесс поднятия затонувшего танкера Delfi. Судно затонуло возле одесского пляжа в конце ноября 2019 года, после того как сорвалось с якоря из-за сильного шторма. Танкер по настоящее время остается лежать возле берегов Одессы, поскольку владелец не мог убрать его оттуда.

Периодически с затонувшего танкера вытекает топливо, что вызывает загрязнение воды вблизи городского пляжа и вокруг судна.

Убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья до 20 июля обещал министр инфраструктуры Владислав Криклий, но при условии хорошей погоды и отсутствия сильных волн.

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