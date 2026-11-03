Події в Петропавлівській Борщагівці грають на руку Росії, - командувач "Азову"

Інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії, а всі підрозділи "Азову" зараз виконують бойові завдання на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" бригадного генерала Дениса Прокопенка "Редіса".
За словами Прокопенка, усі батальйони, полки і бригади корпусу перебувають на передовій і цілодобово виконують бойові завдання. Він наголосив, що й сам постійно перебуває на фронті разом з особовим складом.
Водночас, як вважає командувач, люди, які не служать і не допомагають силам оборони, займаються в тилу саботажем і дискредитують українських військових.
"Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", - заявив Прокопенко.
За його словами, Росія зацікавлена в тому, щоб розколоти українське суспільство і військо, дестабілізувати ситуацію в країні та очорнити образ військового.
"У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу", - наголосив командувач.
Він додав, що "Азов" захищає Україну вже 13 років і не дозволить нікому заплямувати честь українського війська.
2 листопада біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці зібралися місцеві жителі. У мережі писали, що в підвалі будинку нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.
Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, яких знайшли після самовільного залишення частини. У Нацгвардії оголосили службову перевірку і пообіцяли покарати винних.