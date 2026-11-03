События в Петропавловской Борщаговке играют на руку России, - командующий "Азовом"

По словам Прокопенко, все батальоны, полки и бригады корпуса находятся на передовой и круглосуточно выполняют боевые задания. Он подчеркнул, что сам постоянно находится на фронте вместе с личным составом.

В то же время, как считает командующий, люди, не служащие и не помогающие силам обороны, занимаются в тылу саботажем и дискредитируют украинских военных.

"Происходящее в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке удовлетворяет все эти запросы россиян", - заявил Прокопенко.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы расколоть украинское общество и войско, дестабилизировать ситуацию в стране и очернить военный образ.

"В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу", - подчеркнул командующий.

Он добавил, что "Азов" защищает Украину уже 13 лет и не позволит никому запятнать честь украинского войска.