ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Подивитись через стіл: Рубіо розповів, навіщо Трамп зустрічається з Путіним

Середа 13 серпня 2025 12:32
UA EN RU
Подивитись через стіл: Рубіо розповів, навіщо Трамп зустрічається з Путіним Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп не вважає поступкою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це буде ознайомча зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю державного секретаря США Марко Рубіо для Sid & Friends in the Morning.

За словами Рубіо, Трампу треба побачити, почути Путіна і "зробити оцінку, дивлячись на нього".

"Президент розмовляв з Путіним по телефону тричі або чотири рази. І нічого з цього не вийшло, або принаймні ми не досягли бажаного результату", - зазначив держсекретар США.

Тому, за його словами, Трамп вважає за необхідне "поговорити з людиною по інший бік столу".

Рубіо наголосив на тому, що для Трампа ця зустріч - не поступка.

"Подивіться, люди божеволіють. О, це така перемога для Путіна; він отримує зустріч. Він (Трамп, - ред.) не дивиться на це так. Зустріч - це те, що потрібно, щоб розібратися і прийняти рішення", - сказав він.

Рубіо вважає, що дуже швидко стане зрозуміло, чи була зустріч успішною.

Коли Трамп і Путін зустрінуться

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна має відбутись 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска.

Темою розмови буде припинення війни Росії проти України.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не планує укладати ніяких угод з Путіним щодо України без участі офіційного Києва.

Напередодні зустрічі з Путіним, 13 серпня, Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей ді Венс зустрінуться в режимі онлайн з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками України.

Востаннє Трамп зустрічався з Путіним особисто під час першої каденції Трампа на посаді президента США понад 6 років тому. За період з 2017 по 2021 роки вони бачились 5 разів.

Про що говорили Трамп із Путіним під час попередніх зустрічей - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія