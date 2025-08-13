Подивитись через стіл: Рубіо розповів, навіщо Трамп зустрічається з Путіним

Президент США Дональд Трамп не вважає поступкою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це буде ознайомча зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю державного секретаря США Марко Рубіо для Sid & Friends in the Morning.

За словами Рубіо, Трампу треба побачити, почути Путіна і "зробити оцінку, дивлячись на нього".

"Президент розмовляв з Путіним по телефону тричі або чотири рази. І нічого з цього не вийшло, або принаймні ми не досягли бажаного результату", - зазначив держсекретар США.

Тому, за його словами, Трамп вважає за необхідне "поговорити з людиною по інший бік столу".

Рубіо наголосив на тому, що для Трампа ця зустріч - не поступка.

"Подивіться, люди божеволіють. О, це така перемога для Путіна; він отримує зустріч. Він (Трамп, - ред.) не дивиться на це так. Зустріч - це те, що потрібно, щоб розібратися і прийняти рішення", - сказав він.

Рубіо вважає, що дуже швидко стане зрозуміло, чи була зустріч успішною.