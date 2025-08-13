ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Посмотреть через стол: Рубио рассказал, зачем Трамп встречается с Путиным

Среда 13 августа 2025 12:32
UA EN RU
Посмотреть через стол: Рубио рассказал, зачем Трамп встречается с Путиным Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп не считает уступкой встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет ознакомительная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио для Sid & Friends in the Morning.

По словам Рубио, Трампу надо увидеть, услышать Путина и "сделать оценку, глядя на него".

"Президент разговаривал с Путиным по телефону трижды или четыре раза. И ничего из этого не получилось, или по крайней мере мы не достигли желаемого результата", - отметил госсекретарь США.

Поэтому, по его словам, Трамп считает необходимым "поговорить с человеком по другую сторону стола".

Рубио отметил, что для Трампа эта встреча - не уступка.

"Посмотрите, люди сходят с ума. О, это такая победа для Путина; он получает встречу. Он (Трамп, - ред.) не смотрит на это так. Встреча - это то, что нужно, чтобы разобраться и принять решение", - сказал он.

Рубио считает, что очень быстро станет понятно, была ли встреча успешной.

Когда Трамп и Путин встретятся

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина должна состояться 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.

Темой разговора будет прекращение войны России против Украины.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не планирует заключать никаких соглашений с Путиным по Украине без участия официального Киева.

Накануне встречи с Путиным, 13 августа, Дональд Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс встретятся в режиме онлайн с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками Украины.

Последний раз Трамп встречался с Путиным лично во время первой каденции Трампа на посту президента США более 6 лет назад. За период с 2017 по 2021 годы они виделись 5 раз.

О чем говорили Трамп с Путиным во время предыдущих встреч - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, чего ожидать от встречи Трампа и Путина на Аляске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина Дональд Трамп Война в Украине
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия