Податок на розкіш: за які авто українцям доведеться платити у 2026 році

У 2026 році власники елітних автомобілів в Україні знову сплачуватимуть транспортний податок, який часто називають “податком на розкіш”. До переліку потрапили сотні моделей преміальних авто віком до 5 років, серед яких Ferrari, Bentley, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, BMW, Audi та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році Міністерства економіки України.
Головне:
У 2026 році в Україні продовжить діяти транспортний податок для власників дорогих легкових автомобілів. Його сплачують власники машин, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня податкового року.
У 2025 році цей поріг становить 3 мільйони гривень. Ставка податку незмінна – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.
До списку автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, увійшли сотні моделей преміальних брендів. Серед них – Aston Martin DB12, Lamborghini Urus, Ferrari SF90 Stradale, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Audi R8, BMW M5, Cadillac Escalade, Chevrolet Corvette та інші.
Також у переліку є електромобілі й гібриди, зокрема Audi RS e-tron GT, BMW i7, GMC Hummer EV, а також гібридні версії Bentley, Porsche і Lamborghini.
Більшість автомобілів у списку – віком до 5 років, однак для окремих моделей діють інші обмеження – до 1, 2, 3 або 4 років залежно від вартості та характеристик авто.
Перелік автомобілів щороку формує Міністерство економіки України та публікує його на офіційному сайті до 1 лютого податкового року.
Як раніше повідомляли в Державній податковій службі України, у 2024 році власники елітних автомобілів сплатили майже 220 млн грн транспортного податку, що на 37% більше, ніж у 2023 році.
Найбільше податку надійшло від власників авто з Києва – 62,2 млн грн. Серед лідерів також Дніпропетровська, Одеська та Київська області.
