Податок на розкіш: за які авто українцям доведеться платити у 2026 році

Головне:

Транспортний податок становить 25 тисяч гривень на рік за один автомобіль.

Податок сплачують власники авто віком до 5 років.

Середньоринкова вартість машини має перевищувати 3 млн грн.

До переліку увійшли сотні моделей Ferrari, Bentley, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini та інших брендів.

У 2026 році в Україні продовжить діяти транспортний податок для власників дорогих легкових автомобілів. Його сплачують власники машин, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня податкового року.

У 2025 році цей поріг становить 3 мільйони гривень. Ставка податку незмінна – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

До списку автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, увійшли сотні моделей преміальних брендів. Серед них – Aston Martin DB12, Lamborghini Urus, Ferrari SF90 Stradale, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Audi R8, BMW M5, Cadillac Escalade, Chevrolet Corvette та інші.

Також у переліку є електромобілі й гібриди, зокрема Audi RS e-tron GT, BMW i7, GMC Hummer EV, а також гібридні версії Bentley, Porsche і Lamborghini.

Більшість автомобілів у списку – віком до 5 років, однак для окремих моделей діють інші обмеження – до 1, 2, 3 або 4 років залежно від вартості та характеристик авто.

Перелік автомобілів щороку формує Міністерство економіки України та публікує його на офіційному сайті до 1 лютого податкового року.

Як раніше повідомляли в Державній податковій службі України, у 2024 році власники елітних автомобілів сплатили майже 220 млн грн транспортного податку, що на 37% більше, ніж у 2023 році.

Найбільше податку надійшло від власників авто з Києва – 62,2 млн грн. Серед лідерів також Дніпропетровська, Одеська та Київська області.