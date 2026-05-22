Налог на роскошь: за какие авто украинцам придется платить в 2026 году

В 2026 году владельцы элитных автомобилей в Украине снова будут платить транспортный налог, который часто называют "налогом на роскошь". В перечень попали сотни моделей премиальных авто возрастом до 5 лет, среди которых Ferrari, Bentley, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, BMW, Audi и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень легковых автомобилей, которые подлежат налогообложению транспортным налогом в 2026 году Министерства экономики Украины.
В 2026 году в Украине продолжит действовать транспортный налог для владельцев дорогих легковых автомобилей. Его платят владельцы машин, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января налогового года.
В 2025 году этот порог составляет 3 миллиона гривен. Ставка налога неизменна - 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль.
В список автомобилей, которые подлежат налогообложению в 2026 году, вошли сотни моделей премиальных брендов. Среди них - Aston Martin DB12, Lamborghini Urus, Ferrari SF90 Stradale, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Audi R8, BMW M5, Cadillac Escalade, Chevrolet Corvette и другие.
Также в перечне есть электромобили и гибриды, в том числе Audi RS e-tron GT, BMW i7, GMC Hummer EV, а также гибридные версии Bentley, Porsche и Lamborghini.
Большинство автомобилей в списке - возрастом до 5 лет, однако для отдельных моделей действуют другие ограничения - до 1, 2, 3 или 4 лет в зависимости от стоимости и характеристик авто.
Перечень автомобилей ежегодно формирует Министерство экономики Украины и публикует его на официальном сайте до 1 февраля налогового года.
Как ранее сообщали в Государственной налоговой службе Украины, в 2024 году владельцы элитных автомобилей уплатили почти 220 млн грн транспортного налога, что на 37% больше, чем в 2023 году.
Больше всего налога поступило от владельцев авто из Киева - 62,2 млн грн. Среди лидеров также Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
