Парковки поповнили бюджети на 73 млн грн: хто заплатив найбільше

12:37 22.05.2026 Пт
2 хв
Надходження від паркувального збору за рік зросли на 12,3%
aimg Анастасія Мацепа
Парковки поповнили бюджети на 73 млн грн: хто заплатив найбільше Фото: паркувальний збір поповнив місцеві бюджети на понад 73 млн грн (Facebook КМДА)
У січні – квітні 2026 року місцеві бюджети отримали 73,5 млн грн збору за місця для паркування. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.

Головне:

  • Паркувальний збір зріс на понад 12%.
  • Найбільше коштів надійшло з Одеської області.
  • Гроші залишаються у місцевих бюджетах.
  • Платниками збору є оператори парковок, а не водії.

Упродовж січня – квітня 2026 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів.

Як повідомили у Державній податковій службі України, це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2025 році сума надходжень становила 65,5 млн грн.

Найбільше коштів від паркувального збору надійшло з Одеської області – 27,1 млн грн. Друге місце посіла Львівська область із показником 19,5 млн грн, а третє – Дніпропетровська область, де сплатили 16,7 млн грн.

Також до лідерів увійшла Івано-Франківська область – 3,8 млн грн.

У податковій службі зазначили, що зростання надходжень пов’язане з підвищенням правової свідомості підприємців, розвитком безготівкових розрахунків та посиленням контролю у сфері паркування.

Кошти від збору залишаються у громадах і можуть використовуватися для благоустрою територій та покращення дорожньої інфраструктури.

У ДПС нагадали, що платниками збору є юридичні особи та ФОПи, які працюють операторами парковок. Водії цей збір напряму не сплачують.

Ставки збору встановлюють місцеві ради. У 2026 році максимальна ставка становить до 6,49 грн за 1 квадратний метр площі паркування.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

