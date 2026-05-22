Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Податок на посилки з-за кордону: у Раді назвали терміни остаточного рішення

12:32 22.05.2026 Пт
1 хв
Частина депутатів змінила свою думку з цього приводу
aimg Олена Чупровська aimg Юрій Дощатов
Фото: Рада готується проголосувати вже наступного тижня (Getty Images)

Голосування щодо податку на іноземні посилки може відбутися вже наступного тижня - частина депутатів, які раніше були проти, змінили позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева на круглому столі щодо змін у податковому законодавстві.

"Я прогнозую більшу ймовірність його підтримки", - заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

За його словами, частина народних депутатів, які раніше виступали проти змін в оподаткуванні посилок, переглянули свою позицію.

Чому це важливо: умова МВФ і ЄС

Ухвалення цього законопроєкту - одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня.

Крім того, це питання може увійти й до умов кредиту від Євросоюзу.

За даними РБК-Україна, ЄС може прив'язати частину фінансової допомоги Україні на 8,4 мільярда євро саме до ухвалення закону про ПДВ на іноземні посилки. Перший транш Україна може отримати вже у червні.

Раніше Євросоюз розглядав можливість жорсткіших умов для всього пакета кредиту на 90 мільярдів євро. Частину виплат планували поставити в залежність від виконання податкових реформ.

