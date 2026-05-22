Налог на посылки из-за границы: в Раде назвали сроки окончательного решения

"Я прогнозирую большую вероятность его поддержки", - заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, часть народных депутатов, которые ранее выступали против изменений в налогообложении посылок, пересмотрели свою позицию.

Почему это важно: условие МВФ и ЕС

Принятие этого законопроекта - одно из обязательных требований в рамках меморандума с Международным валютным фондом. Выполнить его нужно до конца мая.

Кроме того, этот вопрос может войти и в условия кредита от Евросоюза.