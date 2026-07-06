Податок на посилки буде? В Раді назвали дедлайн для закону

Пакет законопроєктів про оподаткування міжнародних посилок, який є структурним маяком програми МВФ та умовою фінансування з боку ЄС, можуть ухвалити лише ближче до кінця року, хоча за меморандумом з МВФ це мало статися до кінця липня.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева в кулуарах форуму "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи".
"Я думаю, до нового року. У нас немає інших варіантів, окрім як ухвалити", – сказав Гетманцев.
Водночас він додав, що до наступного перегляду програми з МВФ, який заплановано на жовтень, Рада має продемонструвати прогрес у виконанні цієї умови. Сам закон набере чинності не раніше 2027 року.
"До наступного перегляду маємо мати прогрес. До жовтня, думаю, у нас буде якийсь прогрес. Може бути і перше читання може і друге (прийняття законопроекту – ред.). Подивимось", – зазначив Гетманцев.
Зараз для виконання умови кредиторів для скасування пільгового оподаткування посилок Рада має ухвалити два законопроекти: зміни до Податкового і Митного кодексів.
Наразі зміни до Податкового кодексу вже готові для розгляду, зазначив Гетманцев. Зміни до Митного кодексу ще доробляються Мінфіном.
"Закони мають бути прийняті в парі", – підкреслив голова податкового комітету.
За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробій, законопроєкт про зміни Митного кодексу для відміни податкових пільг для посилок майже готовий для ухвалення Кабміном і внесення після цього в Раду. Залишилося лише виконати "бюрократичні процедури для останніх погоджень".
"Ми самі зацікавлені в пришвидшенні цих процесів, оскільки до цього прив’язані європейські гроші", – зазначила Воробій.
Нагадаємо, відповідно до оновленого меморандуму України з МВФ пакет законопроєктів про скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро мав бути ухвалений до кінця липня. Таким чином, озвучені Гетманцевим строки фактично означають перенесення виконання цього структурного маяка. Детальніше про наслідки затримки РБК-Україна писало раніше.