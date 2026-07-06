Налог на посылки будет? В Раде назвали дедлайн для закона

Пакет законопроектов о налогообложении международных посылок, который является структурным маяком программы МВФ и условием финансирования со стороны ЕС, могут быть приняты только ближе к концу года, хотя по меморандуму с МВФ это должно было произойти к концу июля.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева в кулуарах форума "Восстановление Украины: евроинтеграция и институционные реформы".
"Я думаю, к новому году. У нас нет других вариантов, кроме как принять", – сказал Гетманцев.
В то же время, он добавил, что до следующего пересмотра программы с МВФ, который запланирован на октябрь, Рада должна продемонстрировать прогресс в выполнении этого условия. Сам закон вступит в силу не раньше 2027 года.
"До следующего пересмотра должны иметь прогресс. До октября, думаю, у нас будет какой-то прогресс. Может быть и первое чтение может и второе (принятие законопроекта – ред.). Посмотрим", – отметил Гетманцев.
Сейчас для выполнения условия кредиторов для отмены льготного налогообложения посылок Рада должна принять два законопроекта: изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
В настоящее время изменения в Налоговый кодекс уже готовы к рассмотрению, отметил Гетманцев. Изменения в Таможенный кодекс еще производятся Минфином.
"Законы должны быть приняты в паре", – подчеркнул глава налогового комитета.
По словам заместителя министра финансов Светланы Воробий, законопроект об изменениях Таможенного кодекса для отмены налоговых льгот для посылок почти готов к принятию Кабмином и внесению после этого в Раду. Осталось лишь выполнить "бюрократические процедуры по последним согласованиям".
"Мы сами заинтересованы в ускорении этих процессов, поскольку к этому привязаны европейские деньги", – отметила Воробий.
Напомним, согласно обновленному меморандуму Украины с МВФ пакет законопроектов об отмене льготного налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро должен быть принят до конца июля. Таким образом, озвученные Гетманцевым сроки фактически означают перенос выполнения этого структурного маяка. Детальнее о последствиях задержки РБК-Украина писало ранее.