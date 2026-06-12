Гроші від МВФ будуть? Bloomberg дізнався рішення щодо нового траншу Україні

Міжнародний валютний фонд погодив надання Україні чергового кредитного траншу. Його сума становитиме майже 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Угода між українським урядом та представниками МВФ наразі досягнута на рівні персоналу. Для остаточного виділення коштів це рішення ще має схвалити рада директорів фонду, засідання якої відбудеться наступного місяця.

Досягти згоди вдалося після кількох тижнів складних переговорів у рамках нещодавньої місії МВФ у Києві.

Компроміс щодо податків

Одним із ключових питань під час обговорень став законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю понад 45 євро, який має допомогти зменшити частку тіньової економіки в Україні.

За даними джерел, МВФ пішов на поступки та дозволив відкласти ухвалення цього закону до липня. Це дасть українським нардепам додатковий час для реалізації умови.

Наступний етап переговорів між Україною та кредитором відбудеться не раніше вересня.

Нагадаємо, 26 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360 і відхилила поправки щодо оподаткування міжнародних посилок. Також депутати не схвалили пропозицію повторно направити документ на друге читання.