Налог на посылки будет? В Раде назвали дедлайн для закона

Пакет законопроектов о налогообложении международных посылок, который является структурным маяком программы МВФ и условием финансирования со стороны ЕС, могут быть приняты только ближе к концу года, хотя по меморандуму с МВФ это должно было произойти к концу июля.

"Я думаю, к новому году. У нас нет других вариантов, кроме как принять", – сказал Гетманцев.



В то же время, он добавил, что до следующего пересмотра программы с МВФ, который запланирован на октябрь, Рада должна продемонстрировать прогресс в выполнении этого условия. Сам закон вступит в силу не раньше 2027 года.



"До следующего пересмотра должны иметь прогресс. До октября, думаю, у нас будет какой-то прогресс. Может быть и первое чтение может и второе (принятие законопроекта – ред.). Посмотрим", – отметил Гетманцев.



Сейчас для выполнения условия кредиторов для отмены льготного налогообложения посылок Рада должна принять два законопроекта: изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.



В настоящее время изменения в Налоговый кодекс уже готовы к рассмотрению, отметил Гетманцев. Изменения в Таможенный кодекс еще производятся Минфином.



"Законы должны быть приняты в паре", – подчеркнул глава налогового комитета.



По словам заместителя министра финансов Светланы Воробий, законопроект об изменениях Таможенного кодекса для отмены налоговых льгот для посылок почти готов к принятию Кабмином и внесению после этого в Раду. Осталось лишь выполнить "бюрократические процедуры по последним согласованиям".



"Мы сами заинтересованы в ускорении этих процессов, поскольку к этому привязаны европейские деньги", – отметила Воробий.