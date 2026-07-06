ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Налог на посылки будет? В Раде назвали дедлайн для закона

16:09 06.07.2026 Пн
2 мин
В Раде говорят, что закон не могут не принять
aimg Юрий Дощатов aimg Олег Хомчук
Налог на посылки будет? В Раде назвали дедлайн для закона Даниил Гетманцев назвал новые сроки принятия закона о налоге на посылки (фото: аккаунт Гетманцева в Facebook)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пакет законопроектов о налогообложении международных посылок, который является структурным маяком программы МВФ и условием финансирования со стороны ЕС, могут быть приняты только ближе к концу года, хотя по меморандуму с МВФ это должно было произойти к концу июля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева в кулуарах форума "Восстановление Украины: евроинтеграция и институционные реформы".

"Я думаю, к новому году. У нас нет других вариантов, кроме как принять", – сказал Гетманцев.

В то же время, он добавил, что до следующего пересмотра программы с МВФ, который запланирован на октябрь, Рада должна продемонстрировать прогресс в выполнении этого условия. Сам закон вступит в силу не раньше 2027 года.

"До следующего пересмотра должны иметь прогресс. До октября, думаю, у нас будет какой-то прогресс. Может быть и первое чтение может и второе (принятие законопроекта – ред.). Посмотрим", – отметил Гетманцев.

Читайте также:Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время


Сейчас для выполнения условия кредиторов для отмены льготного налогообложения посылок Рада должна принять два законопроекта: изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

В настоящее время изменения в Налоговый кодекс уже готовы к рассмотрению, отметил Гетманцев. Изменения в Таможенный кодекс еще производятся Минфином.

"Законы должны быть приняты в паре", – подчеркнул глава налогового комитета.

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробий, законопроект об изменениях Таможенного кодекса для отмены налоговых льгот для посылок почти готов к принятию Кабмином и внесению после этого в Раду. Осталось лишь выполнить "бюрократические процедуры по последним согласованиям".

"Мы сами заинтересованы в ускорении этих процессов, поскольку к этому привязаны европейские деньги", – отметила Воробий.

Напомним, согласно обновленному меморандуму Украины с МВФ пакет законопроектов об отмене льготного налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро должен быть принят до конца июля. Таким образом, озвученные Гетманцевым сроки фактически означают перенос выполнения этого структурного маяка. Детальнее о последствиях задержки РБК-Украина писало ранее.

Читайте также: Деньги от МВФ будут? Bloomberg узнал решение о новом транше Украины
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МВФ посилки Налоги
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины