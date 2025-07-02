Податок на OLХ, газовані напої і стягнення боргів: Кабмін хоче отримати 50 млрд гривень

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації повідомив про плани ввести нові податки в Україні та стягнути борги. Це дозволить додатково отримати у 2025 році майже 50 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Згідно з документом, планується розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків.

Також уряд хоче отримувати звітність операторів цифрових платформ та міжнародного обміну, які дозволять ДПС отримувати дані про доходи фізичних осіб, які вони отримують без реєстрації приватного підприємництва.

Планується встановлення окремого порядку оподаткування доходів фізичних осіб - продавців від здійснення ними діяльності через цифрові платформи.

"Це стане ефективним інструментом контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою декларування таких доходів та сприятиме суттєвому розширенню бази оподаткування за рахунок включення до неї фізичних осіб, доходи яких наразі не оподатковуються", - йдеться в документі.

Крім того, уряд повернувся до ідеї "запровадження акцизного податку на підсолоджені цукром напої".

Розрахунки уряду

Як зазначають в Бюджетній декларації, зменшення рівня дефіциту державного бюджету потребуватиме пакету заходів для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії Російської Федерації проти України.

Це включатиме покращення контролю за доходами, отриманими з використанням цифрових платформ, роботою із стягнення податкового боргу, оподаткування акцизним податком напоїв з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин в обсязі 48,5 млрд гривень у 2026 році та по 26 млрд гривень у 2027-2028 роках щороку.