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Налог на OLХ, налог на газировку и взыскание долгов: Кабмин хочет получить 50 млрд гривен

Украина, Среда 02 июля 2025 10:57
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Налог на OLХ, налог на газировку и взыскание долгов: Кабмин хочет получить 50 млрд гривен Фото: Налоги на OLХ и сладкие газированные напитки планируют ввести в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации сообщил о планах ввести новые налоги в Украине и взыскать долги. Это позволит дополнительно получить в 2025 году почти 50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

Согласно документу, планируется расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Также правительство хочет получать отчетность операторов цифровых платформ и международного обмена, которые позволят ГНС получать данные о доходах физических лиц, которые они получают без регистрации частного предпринимательства.

Планируется установление отдельного порядка налогообложения доходов физических лиц - продавцов от осуществления ими деятельности через цифровые платформы.

"Это станет эффективным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования таких доходов и будет способствовать существенному расширению базы налогообложения за счет включения в нее физических лиц, доходы которых пока не облагаются налогом", - говорится в документе.

Кроме того, правительство вернулось к идее "введения акцизного налога на подслащенные сахаром напитки".

Расчеты правительства

Как отмечают в Бюджетной декларации, уменьшение уровня дефицита государственного бюджета потребует пакета мер для стабильного и непрерывного финансирования первоочередных потребностей в сфере безопасности и обороны государства от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Это будет включать улучшение контроля за доходами, полученными с использованием цифровых платформ, работой по взысканию налогового долга, налогообложение акцизным налогом напитков с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ в объеме 48,5 млрд гривен в 2026 году и по 26 млрд гривен в 2027-2028 годах ежегодно.

Новые налоги

Напомним, власти Украины в Меморандуме с МВФ заявили о планах принять закон о 5%-ном налоге с продавцов через интернет (так называемый налог на OLX) до конца 2025 года.

Налог на сладкие газированные напитки правительство хотело ввести в прошлом году в размере 0,1 евро за 1 литр, но от идеи отказались.

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