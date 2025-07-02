Продавців в інтернеті зобов'яжуть платити 5% податок: у Меморандумі з МВФ назвали терміни

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ підтвердила плани врегулювати діяльність цифрових платформ. Законопроєкт уряду передбачає 5%-вий податок з продавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Як зазначається в документі, поправки до законодавства запроваджують вимоги до звітності для операторів цифрових платформ і міжнародний обмін даними відповідно до Директиви Ради ЄС DAC7 і модельних правил ОЕСР.

Ці зміни дозволять Державній податковій службі отримувати дані від цифрових платформ і міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які отримують доходи без реєстрації ФОП або без використання спрощеної системи оподаткування.

За даними Мінфіну України, це стане ефективним інструментом для контролю своєчасності, точності та повноти декларацій таких доходів. Також це дасть змогу суттєво розширити податкову базу за рахунок включення фізичних осіб, чиї доходи наразі не оподатковуються.

Захід сприятиме мобілізації доходів і гармонізації українського податкового законодавства із законодавством ЄС і стандартами ОЕСР. Він також стане першим кроком до реформи спрощеної системи оподаткування через впровадження нових цифрових інструментів контролю з боку податкової служби.

Законопроєкт подано в Раду

Відповідні поправки до законодавства було подано до парламенту 30 квітня 2025 року. Це структурний маяк програми з МВФ і він був виконаний у строк.

"Ми розраховуємо на швидке ухвалення закону до кінця 2025 року. Для стимулювання дотримання правил у законопроєкті передбачено податок у розмірі 5% від обороту доходів, отриманих через цифрові платформи", - йдеться в документі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.