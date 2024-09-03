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Податок на солодкі газовані напої: в Раді розповіли подробиці

Вівторок 03 вересня 2024 18:34
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Податок на солодкі газовані напої: в Раді розповіли подробиці Данило Гетманцев (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк

Спеціальний акцизний податок на газовані напої з вмістом цукру або цукрозамінників може бути запроваджено в Україні окремим законом.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, відповідний законопроект вже рекомендований профільним комітетом Верховної Ради до ухвалення в першому читанні.

"Ми з цього приводу зустрічалися з бізнесом і наразі очікуємо від них пропозиції щодо оподаткування. Концепт податку зрозумілий. Його ініціював парламентський комітет з охорони здоров’я", - розказав депутат.

Цей податок існує більш ніж у 80 країнах світу. І в більшості країн податок справляється не з літру солодкого газованого напою, а залежно від вмісту цукру.

"Ми ж не бачимо на сьогодні (і бізнес з цим погоджується) можливості адміністрування цього податку виходячи зі вмісту цукру. Бо давати можливість Податковій зараз проводити експертизи по кожній діжці Coca-Cola – це додаткове повноваження, яке ми не хочемо давати. Плюс – воно ускладнює адміністрування. Тому ініціатори цієї норми взяли найнижчу податкову ставку і пропонують запровадити її не щодо вмісту цукру, а щодо кожного літру солодкого газованого напою", - пояснив Данило Гетманцев.

Він додав, що логіка цього податку полягає в шкідливості саме сполуки газу і цукру. За деякими дослідженнями, ця сполука впливає на організм людини гірше, ніж цигарки.

Тому, наприклад, податок не застосовуватиметься щодо соків або негазованих солодких вод.

Нагадаємо, третього вересня парламент відправив на повторне перше читання урядовий законопроект № 11416-д, покликаний забезпечити збільшення податкових надходжень в державний бюджет на потреби фінансування Сил оборони до кінця 2024 року на суму 30 млрд грн.

В початковій редакції законопроект передбачав, зокрема, запровадження спеціального акцизного податку на солодкі газовані води - в розмірі 0,1 євро за 1 літр.

Експерти критикували пропозицію оподатковувати солодкі газовані напої виходячи з його об’єму, наполягаючи, що правильніше буде оподатковувати саме вміст цукру в напої.

Пізніше відповідна законодавча пропозиція була виключена зі згаданого законопроекту.

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