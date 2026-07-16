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Налог на авто в 2026 году: кто должен заплатить и какие критерии определения моделей

07:00 16.07.2026 Чт
3 мин
В налоговой назвали требования к автомобилям, за которые нужно платить налог на роскошь и где искать их официальный перечень
aimg Олег Хомчук aimg Анастасия Мацепа
Налог на авто в 2026 году: кто должен заплатить и какие критерии определения моделей Фото: легковые автомобили являются объектом обложения транспортным налогом (Getty Images)
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В Украине действует транспортный налог (так называемый "налог на роскошь"), размер которого фиксирован, но зависит от характеристик автомобиля. Налоговая служба совместно с Министерством экономики ежегодно определяют критерии и список машин, за которые владельцам придется заплатить деньги в бюджет.

Как работает система начисления в 2026 году, владельцы которых авто обязаны платить налог и где искать официальный список моделей читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Кто платит: Физические и юридические лица (в том числе и нерезиденты), владельцы легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине.
  • Критерии: Налогом облагаются машины до 5 лет (включительно), среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальных зарплат.
  • Как считают стоимость: Минэкономики рассчитывает рыночную цену по специальной методике Кабмина, учитывая марку, модель, год выпуска, объем двигателя и тип горючего.
  • Официальный список: Полный список конкретных автомобилей, подлежащих налогообложению, обнародуется исключительно на официальном вебсайте Минэкономики.
  • Ставка и сроки Сумма налога составляет 25 тысяч гривен в год. Физические лица платят в течение 60 дней после получения ППР, а компании декларируют самостоятельно и платят ежеквартально.

Кто обязан платить налог

Как сообщили в ответ на запрос в Государственной налоговой службе (ГНС), плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты Украины.

Обязанность уплаты возникает при наличии зарегистрированных в Украине согласно действующему законодательству собственных легковых автомобилей, что в соответствии с подпунктом 267.2.1 статьи 267 Налогового кодекса Украины являются объектами налогообложения.

Критерии: какие автомобили подпадают под налог в 2026 году

Согласно законодательству, объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, отвечающие двум обязательным требованиям:

  1. С года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно).
  2. Среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы , установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. На сегодняшний день эта сумма составляет 3,2 млн гривен , исходя из актуального размера минималки в 8 647 грн.

Как определяют стоимость и где искать список авто

Определением среднерыночной стоимости автомобилей занимается Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом министров. Расчет производят по состоянию на 1 января налогового года, исходя из следующих параметров:

  • марка;
  • модель;
  • год выпуска;
  • объем цилиндров двигателя;
  • тип горючего.

В ГНС подчеркнули, что статьей 267 Кодекса предусмотрено размещение информации об объектах налогообложения в виде детального перечня исключительно на официальном вебсайте Минэкономики . Каждый год до 1 февраля отчетного года министерство обязано обнародовать этот список.

Также на сайте Минэкономики есть специальный калькулятор , где можно самостоятельно рассчитать среднерыночную стоимость своего автомобиля онлайн . Для этого достаточно ввести марку, модель, год выпуска и характеристики машины.

Напомним, кроме транспортного налога,в Украине также действует налог на недвижимость , являющийся еще одной разновидностью так называемого "налога на роскошь". Его размер напрямую зависит от общей площади жилья, а платеж начисляется на квадратные метры, превышающие установленные льготные нормы (свыше 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов).

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