Отримати податкову знижку тепер можна через "Дію": як скористатися послугою

Для користування послугою потрібно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП. Після цього користувачам необхідно знайти послугу “Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб” та надіслати запит для отримання даних від податкової.

Як скористатися послугою

Для подання декларації через "Дія" потрібно:

Авторизуватися на порталі за допомогою КЕП.

Знайти послугу “Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб”.

Обрати потрібну опцію - подати декларацію або отримати податкову знижку.

Перевірити дані, які система автоматично підтягне з баз Державна податкова служба України.

Для оформлення податкової знижки можна вказати витрати на:

освіту - оплату дитсадка, школи чи інших навчальних закладів;

іпотеку - сплату відсотків за кредитом;

страхування - внески за договорами страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення;

медичні послуги - окремі види лікування чи репродуктивні технології;

благодійність - пожертви неприбутковим організаціям.

Після цього потрібно:

Завантажити документи, які підтверджують витрати - чеки, квитанції чи договори.

Вказати банківський рахунок для отримання податкової знижки.

Перевірити декларацію, підписати її КЕПом та надіслати онлайн.

У "Дії" зазначили, що частину інформації система підтягує автоматично, а за потреби дані можна додати вручну. Таке нововведення дозволить зробити процес декларування простішим та зрозумілішим для громадян.