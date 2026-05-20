UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Отримати податкову знижку тепер можна через "Дію": як скористатися послугою

16:56 20.05.2026 Ср
2 хв
Як подати декларацію та отримати податкову знижку онлайн?
aimg Юлія Голованова
Фото: як отримати податкову знижку (GettyImages)

Українці відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку через застосунок Дія. Нову послугу запустили за для спрощення процесу подання документів без зайвої бюрократії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили на сторінці "Дія" та Державна податкова служба України.

Читайте також: "Дитячі" виплати по-новому: що змінюється для батьків і чи потрібно щось переоформлювати

Для користування послугою потрібно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП. Після цього користувачам необхідно знайти послугу “Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб” та надіслати запит для отримання даних від податкової.

Як скористатися послугою

Для подання декларації через "Дія" потрібно:

  • Авторизуватися на порталі за допомогою КЕП.
  • Знайти послугу “Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб”.
  • Обрати потрібну опцію - подати декларацію або отримати податкову знижку.
  • Перевірити дані, які система автоматично підтягне з баз Державна податкова служба України.

Для оформлення податкової знижки можна вказати витрати на:

  • освіту - оплату дитсадка, школи чи інших навчальних закладів;
  • іпотеку - сплату відсотків за кредитом;
  • страхування - внески за договорами страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення;
  • медичні послуги - окремі види лікування чи репродуктивні технології;
  • благодійність - пожертви неприбутковим організаціям.

Після цього потрібно:

  • Завантажити документи, які підтверджують витрати - чеки, квитанції чи договори.
  • Вказати банківський рахунок для отримання податкової знижки.
  • Перевірити декларацію, підписати її КЕПом та надіслати онлайн.

У "Дії" зазначили, що частину інформації система підтягує автоматично, а за потреби дані можна додати вручну. Таке нововведення дозволить зробити процес декларування простішим та зрозумілішим для громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Дія" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.

Також в Україні готують зміни у системі "дитячих" виплат. Уряд планує спростити їх оформлення, об’єднати в одну картку та переглянути правила використання коштів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаДекларації про доходиДія