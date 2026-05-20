Получить налоговую скидку теперь можно через "Дію": как воспользоваться услугой

16:56 20.05.2026 Ср
2 мин
Как подать декларацию и получить налоговую скидку онлайн?
aimg Юлия Голованова
Фото: как получить налоговую скидку (GettyImages)

Украинцы теперь могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах или оформить налоговую скидку через приложение Дія. Новую услугу запустили для упрощения процесса подачи документов без лишней бюрократии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили на странице "Дія" и Государственная налоговая служба Украины.

Для пользования услугой нужно авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП. После этого пользователям необходимо найти услугу "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц" и отправить запрос для получения данных от налоговой.

Как воспользоваться услугой

Для подачи декларации через "Дія" нужно:

  • Авторизоваться на портале с помощью КЭП.
  • Найти услугу "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц".
  • Выбрать нужную опцию - подать декларацию или получить налоговую скидку.
  • Проверить данные, которые система автоматически подтянет из баз Государственная налоговая служба Украины.

Для оформления налоговой скидки можно указать расходы на:

  • образование - оплату детсада, школы или других учебных заведений;
  • ипотеку - уплату процентов по кредиту;
  • страхование - взносы по договорам страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения;
  • медицинские услуги - отдельные виды лечения или репродуктивные технологии;
  • благотворительность - пожертвования неприбыльным организациям.

После этого нужно:

  • Загрузить документы, подтверждающие расходы - чеки, квитанции или договоры.
  • Указать банковский счет для получения налоговой скидки.
  • Проверить декларацию, подписать ее КЭПом и отправить онлайн.

В "Дії" отметили, что часть информации система подтягивает автоматически, а при необходимости данные можно добавить вручную. Такое нововведение позволит сделать процесс декларирования проще и понятнее для граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Дія" появились новые услуги для родителей и детей. Теперь можно онлайн оформить налоговый номер для ребенка и получить электронную карточку налогоплательщика.

Также в Украине готовят изменения в системе "детских" выплат. Правительство планирует упростить их оформление, объединить в одну карточку и пересмотреть правила использования средств.

