У Податковій пояснили, навіщо їм доступ до банківських рахунків українців

"Коли ми говоримо про доступ до банківської інформації, це виключно до тих суб'єктів господарювання, які мають ознаки ризикованості. Наприклад, коли використовують дропів, розкидають гроші на картки, - це все незаконне використання", - пояснила Карнаух.

Якщо ДПС отримає доступ до банківської таємниці, податківці також можуть відслідковувати взаємопов'язаних осіб, через яких за допомогою ФОПів відбувається схема дроблення бізнесу.

"Це (доступ до рахунків, - ред.) може бути підставою для того, щоб зрозуміти, а скільки через її рахунок пройшло", - каже керівниця Податкової.

За її словами, у разі ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, доступ до банківської таємниці також дозволить податківцям мати можливість підтвердити або спростувати системність отримання доходів громадянами.

"Мова тільки про випадки, які пов'язані з безпосередньо контролем, а не просто тому, що ми хочемо з’ясувати, що є на рахунку у людини", - переконує вона.