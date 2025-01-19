Пишний озвучив позицію НБУ щодо розкриття банківської таємниці

Національний банк України заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

"Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, "НБУ щоразу наголошує на безумовній важливості збереження інституту банківської таємниці з метою гарантування захисту таємної інформації про клієнтів банків, по суті їх власної конфіденційної інформації, з метою збереження довіри до банківської системи на високому рівні".

Банківська таємниця в Україні

Як зазначили пресслужбі, банки відповідно до законодавства є гарантами таємниці банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта (стаття 1076 Цивільного кодексу України).

Зараз за рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу пояснили в НБУ.

За наявності обґрунтованого запиту зацікавленого державного органу "НБУ займає конструктивну позицію щодо можливості перегляду норм закону, але виключно з визначенням обмеженого характеру, кола осіб, доцільного обсягу розкриття банківської таємниці без рішення суду для державних органів на виконання ними передбачених законом функцій", пояснили в пресслужбі.

"Важливо підкреслити, що суспільно значима мета не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі", - заявили в пресслужбі.

Євроінтеграція

У країнах Європейського Союзу захист приватної власності, зокрема персональних фінансових даних, є невід’ємною частиною верховенства права. Будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян та суперечить європейським цінностям, зазначили в НБУ.

"Тож, щоб відповідати чинним вимогам ЄС щодо обміну конфіденційною інформацією в банківській сфері, Україна наближає своє законодавство до практики ЄС та вдосконалює правовий захист персональних даних і банківської таємниці", - додали в пресслужбі.