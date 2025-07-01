Обмеження для ФОПів, доступ до рахунків і податок на багатих: що записали в Меморандум із МВФ

Уже з 2027 року спрощенка може стати недоступною для частини бізнесу. Уряд має намір скоротити можливості її зловживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Україна реформує спрощену систему і ПДФО

Згідно з документом, українська влада розгляне реформи, спрямовані на підвищення справедливості податкової системи. Зокрема, йдеться про можливий перехід до більш прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (зараз єдина ставка ПДФО становить 18%, - ред.).

Також планується масштабна реформа спрощеної системи оподаткування (ССО). Її мета - скоротити сферу застосування і мінімізувати можливості для зловживань.

Обмеження для середнього та великого бізнесу

Реформа буде спрямована на недопущення використання спрощенки середніми і великими компаніями для ухилення від сплати податків. Крім того, планується усунення схем, за яких обсяги продажів товарів і послуг приховуються від оподаткування.

Також спрощенку більше не зможуть використовувати для маскування трудових відносин під цивільно-правові договори. Це має знизити фіскальні ризики і зміцнити систему соціального захисту.

Терміни та заходи

Починаючи з початку 2027 року, держава почне запроваджувати заходи, що обмежують можливість повернення суб'єктів господарювання на спрощену систему після переходу на загальну. Планується також перегляд підходів до визначення та індексації порогів застосування ССО.

Зі списку дозволених видів діяльності буде виключено ті, які найчастіше використовують для схем і ухилення від сплати податків.

Необхідність адміністративної реформи

Як зазначено в Національній стратегії доходів, такі зміни потребують паралельної адміністративної реформи. Зокрема, буде потрібен захист конфіденційності податкових даних у системах ДПС.

Мінфін спільно з НБУ та за підтримки МВФ та інших міжнародних партнерів проведе комплексний аналіз. У рамках реформи також буде розглянуто можливість розширення підстав для досудового доступу податківців до інформації про надходження на банківські рахунки платників податків, відповідно до директив ЄС, ідеться в документі.