Курс доллара Экономика Авто Tech

В Налоговой объяснили, зачем им доступ к банковским счетам украинцев

Фото: и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ірина Глухова

Налоговая служба не будет нуждаться в постоянном мониторинге состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем субъектам хозяйствования, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, разбрасывают деньги на карты, - это все незаконное использование", - пояснила Карнаух.

Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также могут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФЛП происходит схема дробления бизнеса.

"Это (доступ к счетам, - ред.) может быть основанием для того, чтобы понять, а сколько через его счет прошло", - говорит руководитель Налоговой.

По ее словам, в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ, доступ к банковской тайне также позволит налоговикам иметь возможность подтвердить или опровергнуть системность получения доходов гражданами.

"Речь только о случаях, которые связаны с непосредственно контролем, а не просто потому, что мы хотим выяснить, что есть на счету у человека", - убеждает она.

 

Отмена тайны

Напомним, ранее Кабмин одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №13232, который вводит специальный налоговый режим для самозанятых лиц, работающих через цифровые платформы.

Законопроект направлен на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, которые физические лица получают через цифровые платформы.

Таким образом, Украина интегрируется в европейскую систему налоговой прозрачности, которая с 2023 года уже действует в Европейском Союзе.

Ранее НБУ категорически выступал против отмены банковской тайны и предоставления налоговикам внесудебного доступа к информации о банковских счетах.

В то же время Минфин в меморандуме с МВФ сообщил о дискуссии с НБУ о расширении таких полномочий в соответствии с директивами ЕС.

Кроме того, в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы Минфин задекларировал намерение расширить основания для внесудебного доступа налоговых органов к данным о поступлении средств на счета налогоплательщиков.

Подробнее о банковской тайне читайте в материале РБК-Украина"Банковская тайна. Кто и почему может получить информацию о счетах украинцев".

