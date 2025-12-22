У Податковій поскаржилися на дроблення бізнесу через ФОПи

Зловживання бізнесом спрощеною податковою системою мають масштабний характер. Багато компаній використовують низьку ставку оподаткування - 5% єдиного податку, щоб дробити свій бізнес.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.
"Спрощену систему оподаткування створювали не для схем. Але наразі, дехто її намагається використовувати, як агресивну схему оптимізації своїх доходів і, відповідно, заниження податкових зобов'язань", - зазначила чиновниця.
За її словами, Податкова служба постійно слідкує за різними сферами бізнесу, зокрема, рітейлом побутової техніки, ринком підакцизних товарів, там де є сірі або чорні схеми.
"Але ми працюємо не виключно з роздрібними торгівцями, для нас важливо встановити і припинити ланцюжок від виробництва до постачання. Ми також активно працюємо у сфері ресторанного бізнесу, там, де є дроблення на ФОПи", - додала Карнаух.
Коментуючи зобов’язання українського уряду перед МВФ щодо сплати ФОПами ПДВ, якщо в них оборот перевищує 1 млн гривень, очільниця ДПС зазначила, що ці рішення не будуть спрямовані на те, щоб суб'єкти мікро - та малого підприємництва постраждали.
"Як вирішить законодавець, так і будемо це робити. Але будемо активно долучатися до того, щоб цей процес і сама процедура співпраці з платником була вигідною і зручною для обох учасників процесу", - пояснила співрозмовниця.
Нагадаємо, 27 листопада стало відомо, що Україна погодилася на нові вимоги Міжнародного валютного фонду, серед яких скасування низки податкових пільг. Це потрібно для отримання від МВФ нового кредитного траншу.
Серед іншого буде запроваджено додатковий податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які декларують за рік понад мільйон гривень доходу. Їх змусять платити податок на додану вартість.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що спрощена система оподаткування використовується не лише малим бізнесом для надання послуг чи консалтингу, а й великими недоброчесними компаніями як інструмент мінімізації податків через "спрощенців".
Водночас підприємцям обіцяють перехідний період до 2027 року з детальними роз'ясненнями причин і логіки майбутніх змін.