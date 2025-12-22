У Податковій поскаржилися на дроблення бізнесу через ФОПи

"Спрощену систему оподаткування створювали не для схем. Але наразі, дехто її намагається використовувати, як агресивну схему оптимізації своїх доходів і, відповідно, заниження податкових зобов'язань", - зазначила чиновниця.

За її словами, Податкова служба постійно слідкує за різними сферами бізнесу, зокрема, рітейлом побутової техніки, ринком підакцизних товарів, там де є сірі або чорні схеми.

"Але ми працюємо не виключно з роздрібними торгівцями, для нас важливо встановити і припинити ланцюжок від виробництва до постачання. Ми також активно працюємо у сфері ресторанного бізнесу, там, де є дроблення на ФОПи", - додала Карнаух.

Коментуючи зобов’язання українського уряду перед МВФ щодо сплати ФОПами ПДВ, якщо в них оборот перевищує 1 млн гривень, очільниця ДПС зазначила, що ці рішення не будуть спрямовані на те, щоб суб'єкти мікро - та малого підприємництва постраждали.

"Як вирішить законодавець, так і будемо це робити. Але будемо активно долучатися до того, щоб цей процес і сама процедура співпраці з платником була вигідною і зручною для обох учасників процесу", - пояснила співрозмовниця.