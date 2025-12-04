ПДВ для ФОПів запровадять, але не скоро: у Мінфіні назвали можливі терміни
В Україні змусять фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Але не всіх підряд, та тільки з 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка для lb.ua.
Марченко пояснив, що є завдання "вирівняти правила гри" для підприємців на спрощеній основі та суб'єктів господарювання, які є платниками ПДВ.
"Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування - це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців", - заявив він.
"Сюрприз" для ФОПів
Марченко зазначив, що уникнути змін в спрощеній системі оподаткування, мовляв, "неможливо". Щодо цього питання була непроста дискусія з Міжнародним валютним фондом.
Підприємці матимуть час - буде перехідний період до 2027 року, з максимальними роз'ясненнями логіки та причин. Марченко додав, що не думає, що це була б "якась несподіванка".
"Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи не популярні, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення", - зазначив він.
Міністр також додав, що в Україні потрібно посилювати можливість збирати податки. Податки потрібні для заміщення частини зовнішнього фінансування. Уряд повинен демонструвати партнерам, що робить свою "домашню роботу" з мобілізації доходів населення.
"Тому що, якщо ви залучаєте 45 млрд доларів на рік (а цього року буде понад 50 млрд), ви маєте показати, що робите свою роботу в частині внутрішніх заходів. Це крок, на який ми мали піти", - заявив він.
Оподаткування посилок
"Веселі часи" чекають не тільки на ФОПів. Рада все ж ухвалить законопроєкт з оподаткування доходів з цифрових платформ - він вже у парламенті. Також почнеться оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
"Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України", - пояснив він, натякаючи на Китай.
Щобільше, запевняє Марченко, через ці посилки більшість операторів, які завозять та продають свою продукцію легально, нібито виявилися неконкурентноспроможними - через засилля імпортної продукції, що суттєво впливає на платіжний баланс України.
Тому в Україні пізніше взагалі буде запроваджено так звану "європейську" практику оподаткування - це коли фізична особа-покупець товару сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині. Так це працює в ЄС.
"Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже за рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", - резюмував він.
Непопулярні рішення
Зазначимо, 27 листопада стало відомо, що Україна погодилася на нові вимоги Міжнародного валютного фонду, серед яких скасування низки податкових пільг. Це потрібно для отримання від МВФ нового кредитного траншу.
Серед іншого буде запроваджено додатковий податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які декларують за рік понад мільйон гривень доходу. Їх змусять платити податок на додану вартість.
Пізніше це підтвердили безпосередньо в МВФ. Там заявили, що Україна повинна виконати вимоги Фонду, в іншому випадку їй не нададуть кредит на 8 мільярдів доларів.