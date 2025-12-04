ПДВ для ФОПів запровадять, але не скоро: у Мінфіні назвали можливі терміни

В Україні змусять фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Але не всіх підряд, та тільки з 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка для lb.ua .

Марченко пояснив, що є завдання "вирівняти правила гри" для підприємців на спрощеній основі та суб'єктів господарювання, які є платниками ПДВ.

"Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування - це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців", - заявив він.

"Сюрприз" для ФОПів

Марченко зазначив, що уникнути змін в спрощеній системі оподаткування, мовляв, "неможливо". Щодо цього питання була непроста дискусія з Міжнародним валютним фондом.

Підприємці матимуть час - буде перехідний період до 2027 року, з максимальними роз'ясненнями логіки та причин. Марченко додав, що не думає, що це була б "якась несподіванка".

"Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи не популярні, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення", - зазначив він.

Міністр також додав, що в Україні потрібно посилювати можливість збирати податки. Податки потрібні для заміщення частини зовнішнього фінансування. Уряд повинен демонструвати партнерам, що робить свою "домашню роботу" з мобілізації доходів населення.

"Тому що, якщо ви залучаєте 45 млрд доларів на рік (а цього року буде понад 50 млрд), ви маєте показати, що робите свою роботу в частині внутрішніх заходів. Це крок, на який ми мали піти", - заявив він.

Оподаткування посилок

"Веселі часи" чекають не тільки на ФОПів. Рада все ж ухвалить законопроєкт з оподаткування доходів з цифрових платформ - він вже у парламенті. Також почнеться оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

"Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України", - пояснив він, натякаючи на Китай.

Щобільше, запевняє Марченко, через ці посилки більшість операторів, які завозять та продають свою продукцію легально, нібито виявилися неконкурентноспроможними - через засилля імпортної продукції, що суттєво впливає на платіжний баланс України.

Тому в Україні пізніше взагалі буде запроваджено так звану "європейську" практику оподаткування - це коли фізична особа-покупець товару сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині. Так це працює в ЄС.

"Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже за рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", - резюмував він.