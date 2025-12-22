В Налоговой пожаловались на дробление бизнеса через ФОПы

Злоупотребления бизнесом упрощенной налоговой системой имеют масштабный характер. Многие компании используют низкую ставку налогообложения - 5% единого налога, чтобы дробить свой бизнес.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
"Упрощенную систему налогообложения создавали не для схем. Но сейчас, некоторые ее пытаются использовать, как агрессивную схему оптимизации своих доходов и, соответственно, занижение налоговых обязательств", - отметила чиновница.
По ее словам, Налоговая служба постоянно следит за различными сферами бизнеса, в частности, ритейлом бытовой техники, рынком подакцизных товаров, там где есть серые или черные схемы.
"Но мы работаем не исключительно с розничными торговцами, для нас важно установить и пресечь цепочку от производства до поставки. Мы также активно работаем в сфере ресторанного бизнеса, там, где есть дробление на ФОПы", - добавила Карнаух.
Комментируя обязательства украинского правительства перед МВФ по уплате ФЛП НДС, если у них оборот превышает 1 млн гривен, глава ГНС отметила, что эти решения не будут направлены на то, чтобы субъекты микро- и малого предпринимательства пострадали.
"Как решит законодатель, так и будем это делать. Но будем активно приобщаться к тому, чтобы этот процесс и сама процедура сотрудничества с плательщиком была выгодной и удобной для обоих участников процесса", - пояснила собеседница.
Напомним, 27 ноября стало известно, что Украина согласилась на новые требования Международного валютного фонда, среди которых отмена ряда налоговых льгот. Это нужно для получения от МВФ нового кредитного транша.
Среди прочего будет введен дополнительный налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые декларируют за год более миллиона гривен дохода. Их заставят платить налог на добавленную стоимость.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что упрощенная система налогообложения используется не только малым бизнесом для предоставления услуг или консалтинга, но и крупными недобросовестными компаниями как инструмент минимизации налогов через "упрощенцев".
В то же время предпринимателям обещают переходный период до 2027 года с подробными разъяснениями причин и логики будущих изменений.