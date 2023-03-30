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Податкова амністія не дала очікуваного результату, - Гетманцев

Фото: голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Податкова амністія, яка закінчилася в Україні 1 березня 2023 року, не принесла очікуваного фінансового результату. На це вплинули два фактори, пов'язані з війною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Ми, звісно, розраховували на більше", - сказав він.

За його словами, було кілька факторів, що вплинули на результат.

"Перший фактор - це навіть не стільки війна, скільки валютні обмеження Нацбанку. У формулі амністії ми передбачили можливість, якщо ви у валюті легалізуєте свої гроші, то можете покласти на рахунок та зняти з рахунку у валюті та не втратити на обміні", - сказав він.

Гетманцев нагадав, що це стало неможливим - з перших днів війни у нас діють валютні обмеження.

"Я розумію і підтримую рішення НБУ, вони дозволили уникнути значного відтоку валютних коштів і - як наслідок - серйозного послаблення курсу гривні, проте вони на амністію вплинули негативно", - додав депутат.

Крім того, запроваджений Верховною радою після початку війни 2% податок з обороту "зіграв несподівано", оскільки люди, реєструючись ФОП, могли легалізувати свої гроші, які були отримані раніше з ухиленням від сплати податків. Тому цей податок виступив як би конкурентом податкової амністії, повідомив Гетманцев.

"Але я хочу сказати, що у податкової амністії в першу чергу все ж таки не фіскальна мета. Мета - дати можливість людям вийти "у білу". Хто скористався - молодець, хто не скористався - більше такого шансу не буде. Усі. Ми дали людям можливість підвести межу під своїм минулим", - сказав депутат від "Слуги народу".

Нагадаємо, з ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного декларування . Вона мала тривати один рік, але з урахуванням військового стану вона була продовжена ще на півроку - до 1 березня 2023 року.

За час податкової амністії задекларовано 8,8 млрд гривень. Сума задекларованого до сплати збору становила 547,5 млн гривень.

Ініціатори податкової амністії чекали на декларації на 20-30 млрд доларів.

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