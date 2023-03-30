Налоговая амнистия не дала ожидаемого результата, - Гетманцев

"Мы, конечно, рассчитывали на большее", - сказал он.

По его словам, было несколько факторов, которые повлияли на результат.

"Первый фактор - это даже не столько война, сколько валютные ограничения Нацбанка. В формуле амнистии мы предусмотрели возможность, если вы в валюте легализуете свои деньги, то можете положить на счет и снять со счета в валюте и не потерять на обмене", - сказал он.

Гетманцев напомнил, что это стало невозможным - с первых дней войны у нас действуют валютные ограничения.

"Я понимаю и поддерживаю решения НБУ, они позволили избежать значительного оттока валютных средств и - как следствие - серьезного ослабления курса гривны, однако они на амнистию повлияли негативно", - добавил депутат.

Кроме того, введенный Верховной радой после начала войны 2%-ный налог с оборота "сыграл неожиданно", поскольку люди, регистрируясь ФОП, могли легализовать свои деньги, которые были получены ранее с уклонением от уплаты налогов. Поэтому этот налог выступил как бы конкурентом налоговой амнистии, сообщил Гетманцев.

"Но я хочу сказать, что у налоговой амнистии в первую очередь все же не фискальная цель. Цель - дать возможность людям выйти "в белую". Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - больше такого шанса не будет. Все. Мы дали людям возможность подвести черту под своим прошлым", - сказал депутат от "Слуги народа".