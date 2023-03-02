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В Україні підбили підсумки "податкової амністії"

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Україна, Четвер 02 березня 2023 11:53
В Україні підбили підсумки "податкової амністії" Фото: податкова амністія дасть держбюджету 550 млн гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За час кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 8,8 млрд гривень. Сума задекларованого до сплати збору склала 547,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, станом на 1 березня 2023 року з початку дії податкової амністії до державного бюджету надійшло 325,9 млн гривень одноразового збору, з яких 235 млн гривень - в умовах воєнного стану.

У Мінфіні нагадали, за ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 вересня 2021 року розпочалась кампанія по добровільному декларуванню. Вона мала б тривати один рік, але з урахуванням воєнного стану її було продовжено ще на півроку - до 1 березня 2023 року.

Під час податкової амністії можна було задекларувати гроші та нерухоме майно та сплатити з них податки за зниженою ставкою.

Після проведення податкової амністії влада України планувала використовувати непрямі методи податкового контролю. Вони будуть стосуватися тільки майбутніх придбань.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що після податкової амністії українська влада має намір перевіряти джерела коштів громадян для дорогих покупок.

Зокрема до тих, хто не захоче скористатися можливістю "нульового декларування", податківці будуть застосовувати "непрямі методи" виявлення порушень - грубо кажучи, порівнювати доходи з витратами і способом життя, повідомив він.

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Міністерство фінансів України
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