Податки зросли. Новий закон набув чинності: скільки доведеться платити українцям

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Однак, згідно з текстом, він набирає чинності наступного дня після опублікування, тобто сьогодні, 29 листопада.

Крім того, передбачалося, що окремі податки будуть підвищені з 1 жовтня і будуть стягувати "заднім числом". Але, як запевнив міністр фінансів Сергій Марченко, "ретроактивних податків не буде" і необхідні зміни підготують в окремому законі.

Військовий збір із заробітних плат

З дня набрання чинності з 1,5% до 5% підвищується військовий збір з будь-яких доходів фізичних осіб. У тому числі із заробітних плат.

За фактом це означає, що з офіційної зарплати на 3,5% більше податків сплачуватиме роботодавець. Податку на доходи фізосіб (ПДФО) новий закон не стосується, він залишається на позначці 18%. Не змінюється і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) - він на рівні 22%.

Тобто податки на заробітну плату становитимуть не 19,5% (як зараз), а 23%. Або 230 гривень із кожної нарахованої тисячі, замість 195 гривень.

Підвищена ставка військового збору діятиме на процентні доходи фізичних осіб за депозитами. При цьому для військовослужбовців він залишається на рівні 1,5%.

Примітно, що ставка 1,5% застосовується до доходів, нарахованих до набрання чинності новою. Тобто, наприклад, на аванс у першій половині жовтня діє ще нинішній військовий збір.

Військовий збір із доходів ФОП

Для фізичних осіб-підприємців I, II, IV груп єдиного податку вводиться військовий збір на рівні 10% від мінімальної заробітної плати (на перше число місяця). Наразі мінімалка становить 8000 гривень, тому вищезазначені категорії додатково до нинішніх податків мають доплачувати ще 800 гривень на місяць.

Що стосується ФОП III групи на "спрощенці", то для них вводиться військовий збір у розмірі 1%. До нового закону вони платили 5% від доходів, тобто тепер, наприклад, мають щомісяця платити не 50, а 60 гривень на місяць з кожної тисячі.

Новації у податковій звітності

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність щодо єдиного соціального внеску, податку на доходи фізосіб та військового збору для всіх податкових агентів. До кінця цього року діє поквартальна звітність.

Продовжуються пільги, які дають право не подавати податкову декларацію про майновий стан та доходи тим, хто отримує благодійну допомогу (у тому числі з-за кордону). Ця норма стосується внутрішньо переміщених осіб та українських біженців за кордоном, які одержують виплати.

Для ФОПів запроваджується також звітність щодо сплати військового збору. Вперше вони мають подати її у звіті за 2024 рік (починаючи з 1 жовтня).

Як підвищаться корпоративні податки

Стосовно автозаправних мереж запроваджуються авансові платежі з податку прибуток. Вони будуть фіксованими, а розмір залежить від кількості місць роздрібної торгівлі паливом та наявності магазинів.

Для АЗС, на території яких не продають алкоголь та/або тютюнові вироби, авансовий платіж становитиме 60 тисяч гривень. Якщо продається лише автомобільний газ - 30 тисяч гривень. Якщо кілька видів палива, але газ становить 50+%, - 45 тисяч гривень.

Для АЗС, на території яких продається алкоголь та/або тютюнові вироби, - 80 тисяч гривень. Якщо з палива продається лише автогаз - 40 тисяч гривень. Якщо кілька видів палива, але частка газу 50+%, - 60 тисяч гривень.

Невиплачена сума авансу з податку на прибуток загрожує штрафом.

Крім того, податок на прибуток для пунктів обміну валют (теж авансом) прив'язується до євро. Зокрема, у розмірі 600 євро у гривневому еквіваленті для міст із понад 50 тисяч мешканців (крім Києва), 700 євро - для Києва, 200 гривень - для населених пунктів до 50 тисяч жителів

Зростає рентна плата за видобуток щебеню, піску та коаліну. Банки за результатами 2024 року мають виплатити податок на прибуток у розмірі 50%. Податок на прибуток для небанківських фінансових організацій становитиме 25% за результатами 2025 року (зараз 18%).

Збільшують мінімальне податкове зобов'язання для сільгоспвиробників. Тепер мінімальна сума не може бути меншою за 700 гривень з гектара. А для ділянок, де частка орних земель становить 50+%, - 1400 гривень із гектара.

Доходи українців у рамках державної програми "Національний кешбек" звільняються від оподаткування.