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Зеленський зробив заяву щодо податків

Вівторок 20 серпня 2024 17:03
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Зеленський зробив заяву щодо податків Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення щодо підвищення податків мають бути лише справедливими й такими, які допомагають українському бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні тут, у Кропивницькому, а також учора в Дніпрі я говорив із підприємцями. Дуже важливо зберігати працюючі бізнеси, зберігати робочі місця в Україні", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив вдячність за підтримку й релокованих бізнесів.

"Коли підприємства працюють, громадам легше, і соціальні питання розв’язуються швидше. І про це мають пам’ятати й в уряді, коли виходять із пропозиціями щодо податків. Рішення потрібні тільки такі, які допомагають і які реально справедливі", - наголосив президент.

Підвищення податків в Україні

Нагадаємо, в уряді заявили про дефіцит коштів державного бюджету на фінансування потреб оборони у 2024 році в сумі близько 500 млрд грн.

У зв'язку з цим 18 липня Кабінет міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення податкових надходжень до державного бюджету у 2024 році на загальну суму 138,7 млрд гривень. Задля цього уряд пропонує збільшити ставки окремих податків та розширити базу оподаткування.

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада, ймовірно, ухвалить законопроект про підвищення податків до кінця вересня. Наразі ще тривають дискусії.

Тим часом бізнес закликає знайти альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень до бюджету, замість тих, що прописані в урядовому законопроекті.

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