Налоги выросли. Новый закон вступил в силу: сколько придется платить украинцам

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря 2024 года. Однако, согласно тексту, он вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть сегодня, 29 ноября.

Кроме того, предполагалось, что отдельные налоги будут повышены с 1 октября и из будут взимать "задним числом". Но, как заверил министр финансов Сергей Марченко "ретроактивных налогов не будет" и необходимые изменения подготовят в отдельном законе.

Военный сбор с заработных плат

Со дня вступления в силу с 1,5% до 5% повышается военный сбор с любых доходов физических лиц. В том числе с заработных плат.

По факту это означает, что с официальной зарплаты на 3,5% больше налогов будет платить работодатель. Налога на доходы физлиц (НДФЛ) новый закон не касается, он остается на отметке 18%. Не меняется и размер единого социального взноса (ЕСВ) - он на уровне 22%.

То есть налоги на заработную плату составят не 19,5% (как сейчас), а 23%. Или 230 гривен с каждой начисленной тысячи, вместо 195 гривен.

Повышенная ставка военного сбора действует на процентные доходы физических лиц по депозитам. При этом для военнослужащих он остается на отметке 1,5%.

Примечательно, что ставка 1,5% применяется к доходам, начисленным до момента вступления в силу новой. То есть, к примеру, на аванс в первой половине октября действует прежний военный сбор.

Военный сбор с доходов ФОП

Для физических лиц-предпринимателей I, II, IV групп единого налога вводится военный сбор на уровне 10% размера от минимальной заработной платы (на первое число месяца). Сейчас минималка составляет 8000 гривен, поэтому вышеуказанные категории дополнительно к нынешним налогам должны доплачивать еще 800 гривен в месяц.

Что касается ФОП III группы на "упрощенке", то для них вводится военный сбор в размере 1%. До нового закона они платили 5% от доходов, то есть теперь, к примеру, должны будут ежемесячно платить не 50, а 60 гривен в месяц с каждой тысячи.

Новации в налоговой отчетности

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по единому социальному взносу, налогу на доходы физлиц и военному сбору для всех налоговых агентов. До конца нынешнего года действует поквартальная отчетность.

Продлеваются льготы, которые дают право не подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах тем, кто получает благотворительную помощь (в том числе из-за границы). Данная норма касается внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев за рубежом, которые получают выплаты.

Для ФОПов вводится также отчетность по уплате военного сбора. Впервые они должны будут подать ее в отчете за 2024 год (начиная с 1 октября).

Как повысятся корпоративные налоги

В отношении автозаправочных сетей вводятся авансовые платежи по налогу на прибыль. Они будут фиксированными, а размер зависит от количества мест розничной торговли топливом и наличия магазинов.

Для АЗС, на территории которых не продают алкоголь и/или табачные изделия, авансовый платеж составит 60 тысяч гривен. Если продается только автомобильный газ - 30 тысяч гривен. Если несколько видов топлива, но газ составляет 50+%, - 45 тысяч гривен.

Для АЗС, на территории которых продается алкоголь и/или табачные изделия, - 80 тысяч гривен. Если из топлива продается только автогаз - 40 тысяч гривен. Если несколько видов топлива, но доля газа 50+%, - 60 тысяч гривен.

Невыплаченная сумма аванса по налогу на прибыль грозит штрафом.

Кроме того, налог на прибыль для пунктов обмена валют (тоже авансом) привязывается к евро. В частности, в размере 600 евро в гривневом эквиваленте для городов с более 50 тысяч жителей (кроме Киева), 700 евро - для Киева, 200 гривен - для населенных пунктов до 50 тысяч жителей

Возрастает рентная плата за добычу щебня, песка и коалина. Банки по результатам 2024 года должны будут выплатить налог на прибыль в размере 50%. Налог на прибыль для небанковских финансовых организаций составит 25% по результатам 2025 года (сейчас 18%).

Увеличивают минимальное налоговое обязательство для сельхозпроизводителей. Теперь минимальная сумма не может быть менее 700 гривен с гектара. А для участков, где доля пахотных земель составляет 50+%, - 1400 гривен с гектара.

Доходы украинцев в рамках государственной программы "Национальный кэшбек" освобождаются от налогообложения.