ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Податки з посилок, сервісів таксі та кур'єрських служб: що готують у Раді

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 10:31
UA EN RU
Податки з посилок, сервісів таксі та кур'єрських служб: що готують у Раді Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Глобальне підвищення податків, зокрема ПДВ, навряд чи можливе. Натомість ідеться про впровадження окремих рішень, які дадуть змогу поліпшити адміністрування.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Будуть деякі точкові рішення на кшталт імплементації DAC7. Це директива ЄС, яка стосується оподаткування цифрових платформ на кшталт Uber і Glovo. Йдеться про поліпшення збору податків з діяльності, здійснюваної через такі сервіси", - зазначив він.

Крім того, обговорюється питання оподаткування посилок, яке порушували в переговорах із МВФ.

Позиція Гетманцева щодо ПДВ

Гетманцев вважає, що підвищення ПДВ у нинішніх умовах завдасть шкоди економіці.

"Точно на столі зараз немає глобального підвищення ставки ПДВ. Поясню, чому я категорично проти. Це оподаткування є деструктивним в умовах такої великої частки тіньової економіки. Таке підняття збільшить тінь і обтяжить тих, хто є сумлінним платником", - сказав нардеп.

За його словами, розмови про можливі зміни податкової системи мають відбуватися тільки після скорочення масштабів тіньової економіки. "Якщо ми вважаємо, що в тіні 900 млрд гривень, а я думаю, наступного року вже буде 1 трлн, то це питання якості адміністрування", - додав він.

Можливі непопулярні рішення

Гетманцев не виключив, що в разі недостатньої підтримки з боку міжнародних партнерів можуть бути прийняті складні заходи.

"Не буду говорити категорично - ні. Якщо ми будемо в ситуації, коли таке рішення буде безальтернативним... Але перед цим мають бути використані всі інші варіанти і можливості. Будемо утримуватися від підвищення податків настільки, наскільки можна буде це робити", - наголосив він.

Підтримка партнерів критична

За його словами, навіть можливе підвищення податків не вирішить проблему бюджетного дефіциту.

"Важливо розуміти, що ці надходження непорівнянні з тими, яких ми потребуємо від партнерів. Ми 10 млрд доларів не зберемо підвищенням ПДВ. 1% ПДВ коштує 50 млрд гривень за рік. Це ж нам треба ставку ПДВ підвищити до 30%. Це ж безглуздя! Такого не буде", - заявив Гетманцев.

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації повідомив про плани запровадити нові податки в Україні та стягнути борги. Це дасть змогу додатково отримати у 2025 році майже 50 млрд гривень.

Влада України в Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-й податок із продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Верховна рада
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"