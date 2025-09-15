Налоги с посылок, сервисов такси и курьерских служб: что готовят в Раде

Глобальное повышение налогов, в частности НДС, вряд ли возможно. Вместо этого речь идет о внедрении отдельных решений, которые позволят улучшить администрирование.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина .

"Будут некоторые точечные решения по типу имплементации DAC7. Это директива ЕС, которая касается налогообложения цифровых платформ вроде Uber и Glovo. Речь идет об улучшении сбора налогов с деятельности, осуществляемой через такие сервисы", - отметил он.

Кроме того, обсуждается вопрос налогообложения посылок, который поднимался в переговорах с МВФ.

Позиция Гетманцева по НДС

Гетманцев считает, что повышение НДС в нынешних условиях нанесет ущерб экономике.

"Точно на столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС. Объясню, почему я категорически против. Это налогообложение является деструктивным в условиях такой большой доли теневой экономики. Такое поднятие увеличит тень и обременит тех, кто является добросовестным плательщиком", - сказал нардеп.

По его словам, разговоры о возможных изменениях налоговой системы должны происходить только после сокращения масштабов теневой экономики. "Если мы считаем, что в тени 900 млрд гривен, а я думаю, в следующем году уже будет 1 трлн, то это вопрос качества администрирования", - добавил он.

Возможные непопулярные решения

Гетманцев не исключил, что в случае недостаточной поддержки со стороны международных партнеров могут быть приняты сложные меры.

"Не буду говорить категорически - нет. Если мы будем в ситуации, когда такое решение будет безальтернативным... Но перед этим должны быть использованы все другие варианты и возможности. Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько можно будет это делать", - подчеркнул он.

Поддержка партнеров критична

По его словам, даже возможное повышение налогов не решит проблему бюджетного дефицита.

"Важно понимать, что эти поступления несопоставимы с теми, в которых мы нуждаемся от партнеров. Мы 10 млрд долларов не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд гривен по году. Это же нам надо ставку НДС повысить до 30%. Это же бессмыслица! Такого не будет", - заявил Гетманцев.