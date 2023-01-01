Податки для обмінників, соцвиплати та пенсія по-новому: що зміниться з січня

З 1 січня 2023 в Україні зміняться вимоги до стажу для виходу на пенсію та порядок нарахування соцдопомоги. Власників обмінників зобов'яжуть платити податки наперед. Святкових вихідних цього місяця буде менше через воєнний стан. Низка нововведень чекає на українських переселенців за кордоном.

Детально про пенсії, тарифи, податки та інші важливі зміни січня 2023 – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Перерахунок соціальних виплат

З 1 січня продовжиться автоматичне нарахування соціальної допомоги ряду категорій громадян, дія якої спливала під час воєнного стану.

для всіх громадян, які мають право на виплати, але проживають на тимчасово окупованих територіях або в регіонах, де відбуваються бойові дії;

на дітей, над якими встановлено опіку;

дітям із тяжкими захворюваннями;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Таким чином, одержувачам не потрібно звертатися до органів соцзахисту для перерахунку виплат.

Внутрішні переселенці також отримуватимуть допомогу. У Мінреінтеграції наголошують, що нарахування допомоги для ВПО буде продовжено у новому році без додаткового звернення громадян, оскільки переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан.

Водночас з 1 січня 2023 року потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному стані. Зокрема це допомога малозабезпеченим сім'ям, самотнім матерям.

Збільшення стажу для пенсії

У січні зміняться умови для виходу на заслужений відпочинок за віком, залежно від стажу. Для оформлення пенсії у 60 років у 2023-му необхідно мати щонайменше 30 років страхового стажу.

Особи, яким не вистачає необхідного стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки за наявності від 20 років стажу, або у 65 років – за наявності стажу 15-20 років. Якщо при досягненні 65 років немає і 15 років стажу, такій особі виплачуватиметься соцдопомога від держави.

Водночас стаж можна "докупити". Ціна за рік стажу прив'язана до обсягу ЄСВ. Оплату необхідної суми можна вносити щомісячно або одноразовим платежем.

Розширення функцій Пенсійного фонду

Органи Пенсійного фонду України виконуватимуть ще більше функцій. Серед нових повноважень: виплати лікарняних та страхових виплат, які раніше здійснював Фонд соцстраху (він припиняє своє існування з 1 січня 2023 року).

Надання соціальних послуг для населення стане централізованішим. До обов'язків ПФУ входитиме:

пенсійне забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та медичним страхуванням;

надання житлових субсидій;

здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг;

перевірка видачі та продовження листків непрацездатності;

здійснення профілактики нещасних випадків;

перевіряти правдивість відомостей, наданих страхувальником для одержання відповідних коштів;

застосовувати фінансові санкції, передбачені законом, накладати адміністративні штрафи тощо.

Як зміняться тарифи ЖКГ

В Україні продовжує діяти мораторій підвищення цін на основні комунальні тарифи (постачання та розподіл газу, опалення та гаряча вода), встановлений на період дії воєнного стану.

Тарифи на світло для побутових споживачів зафіксовані до кінця опалювального сезону на рівні 1,44 грн/кВт-год. при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн/кВт-год. – понад 250 кВт.

Підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення планувалося з 1 січня для 32 водоканалів країни на 10-30%. Однак 30 грудня 2022 НКРЕКП скасувала цю постанову і відправила її на доопрацювання.

Податки для пунктів обміну валют

З 1 січня власники обмінників будуть зобов'язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток .

Для небанківських пунктів обміну, які розташовані у населених пунктах від 50 тисяч мешканців, фіксована сума платежу становитиме три мінімальні зарплати – 20100 грн для кожної точки.

Для точок обміну валюти у населених пунктах до 50 тисяч мешканців – одна мінімальна зарплата (6700 грн).

Нові правила декларування та фінансової звітності

З січня подання статистичної та фінансової звітності проходитиме лише в електронній формі, згідно з положеннями нової редакції закону "Про офіційну статистику".

Це правило поширюється на: виробників офіційної статистики та їх працівників, держоргани, які проводять статистичні спостереження, ФОПів, юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб, які перебувають на території України, та українців, які перебувають за кордоном.

Крім того, форма податкової декларації про майновий стан та доходи доповниться новими додатками та інструкцією до них. Декларантам потрібно буде заповнювати:

Додаток Ф4 – розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізосіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажів протягом звітного року об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

Додаток МПЗ – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за звітний рік, який розраховується ФОП (за винятком осіб, які обрали спрощену систему оподаткування): власниками, орендарями, користувачами на інших умовах земельних ділянок, що віднесені до сільськогосподарських угідь.

Перехід на економні лампи

Уряд запускає програму обміну звичайних ламп розжарювання на LED-лампи. Українці зможуть безкоштовно отримати економніші лампочки для освітлення своїх будинків. Єврокомісія профінансує перші 30 млн ламп, проте мета держави – замінити 50 млн ламп.

Як зазначає міністр економіки Юлія Свириденко, це допоможе заощадити Україні половину дефіциту електроенергії через руйнування енергооб'єктів у нашій країні російськими ракетами.

З 3 січня українці зможуть отримати 5 економних ламп замість ламп старого зразка. Щоб взяти участь у програмі, необхідно залишити заявку в "Дії" і потім прийти до відділення Укрпошти.

Нові банкноти

У січні Нацбанк розпочне поступове вилучення із готівкового обігу купюр номіналом 5,10, 20, 100 гривень зразків 2003-2007 року.

Натомість з'являться оновлені грошові знаки: "сріблясті" монети 5 та 10 гривень зразка 2018 року, а також паперові купюри по 20 та 100 гривень сучасного дизайну з посиленою системою захисту.

Банкнотами старого зразка можна буде розраховуватись без обмежень. Вилучення з обороту означає припинення їхньої видачі в касах банків, спеціально обмінювати купюри немає потреби.

Менше вихідних та свят

Традиційні свята січня не будуть вихідними днями у 2023 році. Згідно з указом президента, як мінімум до 19 лютого 2023 року в Україні продовжує діяти режим воєнного стану.

На цей період скасовано святкові вихідні дні, передбачені Кодексом законів про працю. Таким чином, понеділок 2 січня (перенесення вихідного з нагоди Нового року) та понеділок 9 січня (перенесення вихідного з нагоди Різдва) цього року є робочими днями.

Виплати та послуги для переселенців

Внутрішні переселенці в Україні продовжуватимуть отримувати грошову допомогу від держави у розмірі від 2 до 3 тис. грн.

Виплати проводяться ВПО, які виїхали з територій, де ведуться бойові дії чи тимчасово окупованих регіонів. Переліком Мінреінтеграції затверджено такі громади у 9 областях.

При цьому на українських переселенців за кордоном у 2023 році очікують деякі зміни.

Так, з 1 січня у Німеччині буде збільшено розмір допомоги для переселенців із України на тлі інфляції. У середньому виплати зростуть на 50 євро. Одинокі батьки отримуватимуть 502 євро на місяць, повнолітні громадяни України – 451 євро на місяць, діти 14-17 років – 420 євро, діти 6-13 років – 348 євро, діти до 5 років – 318 євро.

У Польщі з нового року зміняться правила реєстрації громадян України. На отримання номера PESEL, що підтверджує надання тимчасового захисту, буде відведено лише 30 днів (раніше 90 днів) від дати прибуття.

Крім того, якщо українець зі статусом тимчасового захисту залишить Польщу більш ніж на 30 днів за одну поїздку, то втратить статус та право на пільги.

Українські біженці зможуть у січні 2023 року безкоштовно виїхати з Польщі до Німеччини на спеціальному гуманітарному поїзді. Він їздитиме маршрутом Перемишль-Ганновер. Відправлення о 22:30 по парних датах. Посадку на поїзд проводять волонтери Червоного Хреста.

Словаччина запроваджує оплату за проїзд для українських переселенців з 1 січня 2023 року. Українці зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом лише 4 дні з моменту отримання документів SLOVAK HELP або "Тимчасового притулку". Також безкоштовним залишиться проїзд для українців, які транспортом дістаються роботи (протягом 2-х місяців з дня набуття статусу про тимчасовий притулок).

Українські біженці в столиці Латвії зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті до 30 червня 2023 року. Влада Риги продовжила пільговий проїзд для українців, дія якого мала закінчитися 1 січня 2023. Водночас громадяни України, які працюють у Латвії, мають обов'язково відвідувати мовні курси.