Налоги для обменников, соцвыплаты и пенсия по-новому: что изменится с января

С 1 января 2023 в Украине изменятся требования к стажу для выхода на пенсию и порядок начисления соцпомощи. Владельцев обменников обяжут платить налоги наперед. Праздничных выходных в этом месяце будет меньше из-за военного положения. Ряд нововведений ожидает украинских переселенцев за границей.

Подробнее о пенсиях, тарифах, налогах и других важных изменениях января 2023 – в материале РБК-Украина ниже.

Перерасчет социальных выплат

С 1 января продолжится автоматическое начисление социальной помощи ряду категорий граждан, действие которой истекало во время военного положения.

для всех граждан, которые имеют право на выплаты, но проживают на временно оккупированных территориях или в регионах, где идут военные действия;

на детей, над которыми установлена опека;

детям с тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Таким образом, получателям не нужно обращаться в органы соцзащиты для перерасчета выплат.

Внутренние переселенцы также будут получать пособия. В Минреинтеграции подчеркивают, что начисление пособия для ВПЛ будет продлено в новом году без дополнительного обращения граждан, поскольку переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние.

В то же время с 1 января 2023 нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном состоянии. В частности, это помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям.

Увеличение стажа для пенсии

В январе изменятся условия для выхода на заслуженный отдых по возрасту в зависимости от стажа. Для оформления пенсии в 60 лет в 2023-м необходимо иметь как минимум 30 лет страхового стажа.

Лица, которым не хватает требуемого стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии от 20 лет стажа, или в 65 лет - при стаже 15-20 лет. Если при достижении 65 лет нет и 15 лет стажа, такому лицу будет выплачиваться соцпомощь от государства.

В то же время стаж можно "докупить". Цена за год стажа привязана к размеру ЕСВ. Оплату необходимой суммы можно вносить помесячно или единоразовым платежом.

Расширение функций Пенсионного фонда

Органы Пенсионного фонда Украины будут выполнять еще больше функций. Среди новых полномочий: выплаты больничных и страховых выплат, которые ранее осуществлял Фонд соцстраха (он прекращает свое существование с 1 января 2023).

Оказание социальных услуг для населения станет более централизованным. В обязанности ПФУ будет входить:

пенсионное обеспечение общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая, в связи с временной нетрудоспособностью и медицинским страхованием;

предоставление жилищных субсидий;

осуществление страховых выплат и оказание социальных услуг;

проверка выдачи и продление листков нетрудоспособности;

осуществление профилактики несчастных случаев;

проверять правдивость сведений, предоставленных страхователем для получения соответствующих средств;

применять финансовые санкции, предусмотренные законом, налагать административные штрафы и т.п.

Как изменятся тарифы ЖКХ

В Украине продолжает действовать мораторий повышения цен на основные коммунальные тарифы (поставка и распределение газа, отопление и горячая вода), установленный на период действия военного положения.

Тарифы на свет для бытовых потребителей зафиксированы до конца отопительного сезона на уровне 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн/кВт-ч - свыше 250 кВт.

Повышение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения планировалось с 1 января для 32 водоканалов страны на 10-30%. Однако 30 декабря 2022 НКРЭКУ отменила данное постановление и отправила его на доработку.

Налоги для пунктов обмена валюты

С 1 января владельцы обменников будут обязаны платить авансовые взносы по налогу на прибыль.

Для небанковских пунктов обмена, которые находятся в населенных пунктах от 50 тысяч жителей, фиксированная сумма платежа составит три минимальные зарплаты - 20100 грн для каждой точки.

Для точек обмена валюты в населенных пунктах до 50 тысяч жителей - одна минимальная зарплата (6700 грн).

Новые правила декларирования и финансовой отчетности

С января подача статистической и финансовой отчетности будет проходить только в электронной форме, согласно положениям новой редакции закона "Об официальной статистике".

Данное правило распространяется на: производителей официальной статистики и их работников, госорганы, проводящие статистические наблюдения, ФОПов, юрлиц и их обособленных подразделений, физических лиц, находящихся на территории Украины, и находящихся за рубежом украинцев.

Кроме того, форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах дополнится новыми приложениями и инструкцией к ним. Декларантам нужно будет заполнять:

Приложение Ф4 – расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физлиц и военного сбора, налогооблагаемых доходов от продаж в течение отчетного года объектов недвижимого и/или движимого имущества.

Приложение МНО – расчет общего минимального налогового обязательства за отчетный год, рассчитываемый ФЛП (за исключением лиц, избравших упрощенную систему налогообложения): владельцами, арендаторами, пользователями на других условиях земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

Переход на экономные лампы

Правительство запускает программу обмена обычных ламп накаливания на LED-лампы. Украинцы смогут бесплатно получить более экономные лампочки для освещения своих домов. Еврокомиссия профинансирует первые 30 млн ламп, однако цель государства – заменить 50 млн. ламп.

Как отмечает министр экономики Юлия Свириденко, это поможет сэкономить Украине половину дефицита электроэнергии из-за разрушений энергообъектов в нашей стране российскими ракетами.

С 3 января украинцы смогут получить 5 экономных ламп взамен ламп старого образца. Чтобы принять участие в программе, необходимо оставить заявку в "Дии" и затем прийти в отделение Укрпочты.

Новые банкноты

В январе Нацбанк начнет постепенный вывод из наличного обращения купюр номиналом 5,10, 20, 100 гривен образцов 2003-2007 года.

Вместо них появятся обновленные денежные знаки: "серебристые" монеты 5 и 10 гривен образца 2018 года, а также бумажные купюры по 20 и 100 гривен современного дизайна с усиленной системой защиты.

Банкнотами старого образца можно будет рассчитываться без ограничений. Вывод из оборота означает прекращение их выдачи в кассах банков, специально обменивать купюры нет необходимости.

Меньше выходных и праздников

Традиционные праздники января не будут выходными днями в 2023 году. Согласно указу президента, как минимум до 19 февраля 2023 в Украине продолжает действовать режим военного положения.

В данный период упразднены праздничные выходные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Таким образом, понедельник 2 января (перенос выходного по случаю Нового года) и понедельник 9 января (перенос выходного по случаю Рождества) в этом году являются рабочими днями.

Выплаты и услуги для переселенцев

Внутренние переселенцы в Украине продолжат получать денежную помощь от государства в размере от 2 до 3 тыс. грн.

Выплаты проводятся ВПО, которые выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных регионов. Перечнем Минреинтеграции утверждены такие громады в 9 областях.

При этом украинских переселенцев за границей в 2023 году ожидают некоторые изменения.

Так, с 1 января в Германии будет увеличен размер помощи для переселенцев из Украины на фоне инфляции. В среднем выплаты вырастут на 50 евро. Родители-одиночки будут получать 502 евро в месяц, совершеннолетние граждане Украины – 451 евро в месяц, дети 14-17 лет – 420 евро, дети 6-13 лет – 348 евро, дети до 5 лет – 318 евро.

В Польше с нового года изменятся правила регистрации граждан Украины. На получение номера PESEL, подтверждающего предоставление временной защиты, будет отведено только 30 дней (ранее 90 дней) от даты прибытия.

Кроме того, если украинец со статусом временной защиты покинет Польшу на более чем 30 дней за одну поездку, то потеряет статус и право на льготы.

Украинские беженцы смогут в январе 2023 бесплатно выехать из Польши в Германию на специальном гуманитарном поезде. Он будет ездить по маршруту Перемышль-Ганновер. Отправка в 22:30 по парным числам. Посадку на поез проводят волонтеры Красного Креста.

Словакия вводит оплату за проезд для украинских переселенцев с 1 января 2023 года. Украинцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом только 4 дня с момента получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище". Также бесплатным останется проезд для украинцев, которые на транспорте добираются на работу (в течение 2-х месяцев со дня получения статуса о временном убежище).

Украинские беженцы в столице Латвии смогут бесплатно ездить в общественном транспорте до 30 июня 2023. Власти Риги продлили льготный проезд для украинцев, действие которого должно было закончится 1 января 2023. В то же время года граждане Украины, работающие в Латвии, должны будут в обязательном порядке посещать языковые курсы.