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Новий рік та Різдво: чи чекати українцям на додаткові вихідні

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 14:54
Новий рік та Різдво: чи чекати українцям на додаткові вихідні Фото: на Новий рік та Різдво додаткових вихідних не буде (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через війну трьох додаткові вихідні на різдвяно-новорічні свята не буде. У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Прийнятий у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята:

  • понеділок, 26 грудня (перенесення вихідного з неділі, 25 грудня, Різдво)
  • понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік)
  • понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво)

Крім того, Національний банк України визначив регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.

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