Подарунок для нас. Буданов розповів, чому не треба боятися мобілізація в Росії

"Мобілізація - не треба її боятися, насправді це подарунок для нас, це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити. Це його (Путіна, - ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили", - сказав він.

Буданов додав, що Росія загнала себе в глухий кут, але з нього ще реально вийти.

За його словами, РФ потрібно визнати, що напад на Україну був помилкою. Він додав, що росіяни знають як це показати. Окупаційній армії слід вийти за адмінкордони 1991 року і почати вибудовувати діалог з усім світом.

Проте, за словами Буданова, це автоматично означає трансфер влади в Росії.

Нагадаємо, що після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації, російські чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

Чи може часткова мобілізація в Росії змінити ситуацію на фронті і вплинути на війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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